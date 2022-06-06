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الرياضي
منصور بن محمد يناقش سبل التعاون مع القنصل العام البحريني
منصور بن محمد يناقش سبل التعاون مع القنصل العام البحريني
6 يونيو 2022 20:59

دبي (وام) 
التقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، السفير سعود حسن النصف، القنصل العام لمملكة البحرين في دبي والإمارات الشمالية، بحضور معالي مطر الطاير، نائب رئيس المجلس. تم خلال اللقاء الذي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي، التأكيد على عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الإمارات مع البحرين في مختلف المجالات، والتعاون المميز في المجال الرياضي الذي حقق الكثير من النجاحات للرياضة في البلدين. 

كما تناول اللقاء جهود التطوير المستمرة للقطاع الرياضي في دبي، وما أثمرته من بنية تحتية رياضية رفيعة المستوى أهلتها لتكون مقراً لتنظيم واستضافة العديد من البطولات العالمية الكبرى. 

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن بالغ تقديره للنهضة الرياضية التي تشهدها البحرين، شأنها في ذلك شأن باقي قطاعاتها التنموية، منوهاً بالنجاحات الرياضية البحرينية على مختلف الأصعدة المحلية والدولية.
وأكد سموه حرص مجلس دبي الرياضي على اكتشاف وتفعيل مزيد من الفرص، لدفع التعاون الرياضي بين الجانبين إلى آفاق أرحب، أسوة بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الإماراتية البحرينية، وبما يخدم في تحقيق المزيد من النجاحات الرياضية النوعية للبلدين، والإسهام في النهوض بالرياضة الخليجية بصورة عامة إلى مستويات أعلى من التميز.
من جانبه، أعرب سعود علي النصف عن اعتزازه بهذا اللقاء، مشيداً بالإنجازات الإماراتية في مختلف المحافل الرياضية الدولية، ومؤكداً حرص بلاده على توطيد علاقات التعاون الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وضمن مختلف القطاعات، ومن أهمها القطاع الرياضي، الذي يشكل أحد أهم مجالات التعاون بين الأشقاء، وبما يخدم في بناء القدرات التنافسية الرياضية للجانبين، وإعداد أجيال جديدة من الأبطال في مختلف الرياضات، وكذلك نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع في البلدين الشقيقين. 

حضر اللقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد الكمالي عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وطارق خالد إبراهيم، مستشار قنصلية البحرين.

منصور بن محمد
مطر الطاير
مجلس دبي الرياضي
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