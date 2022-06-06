أحمد ثاني الرميثي: «أبوظبي للرياضات البحرية» يستهدف 4 ألقاب عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

سجل فريق أبوظبي للزوارق السريعة بداية قوية ومثيرة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولاـ1، والتي أقيمت في مدينة ماكون الفرنسية واختتمت منافساتها الأحد الماضي، بحلول زورق أبوظبي 5 بقيادة شون تورنتي في المركز الأول، وتسجيل زورق أبوظبي 6 بقيادة ثاني القمزي المركز الثاني في السباق، لتكون الصدارة والوصافة على مستوى البطولة لمصلحة فريق أبوظبي في البطولة التي تعد قمة هرم البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

ووجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، التهنئة بالفوز إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مؤكداً أن عهد التميز والتفوق للرياضات البحرية يتواصل، مع ما يتوفر من دعم وإعداد للفريق الإماراتي الذي يمتلك حالياً الريادة والتفوق على المستوى العالمي وفي أكثر من بطولة.

وثمن أحمد ثاني فوز الفريق في جولة الافتتاح من البطولة، والتي تؤكد أنه في طريقه السليم نحو تحقيق لقب البطولة مع استمرار جولاتها خلال هذا الصيف وقال: منافسات الفورمولاـ1 هي لقب بطولة من أصل أربع بطولات نشارك فيها هذا الصيف وهي بطولة العالم لزوارق الفورمولاـ1، بطولة العالم لزوارق الفورمولاـ2، بطولة العالم للدراجات المائية، وتحدي أوجستو العالمي لزوارق الفورمولا2 12 ساعة، وطموح فريق أبوظبي هو تحقيق الألقاب الأربعة للبطولات المختلفة، التي يشارك من خلالها خلال المرحلة المقبلة من البطولات الدولية في صيف 2022.

وأشاد أحمد ثاني الرميثي بمستوى وتقدم كوادر فريق أبوظبي على مستوى الرياضات الفردية البحرية، وتقديم وبذل الجهد لتحقيق ذلك، وقال: ما يقوم به ثاني القمزي والمجموعة المتميزة حالياً ورفاقه من الكوادر الوطنية في فريق أبوظبي، يعكس القدرات القوية والمجهود الكبير الذي يقدمه ويبذله الجميع من أجل تمثيل الوطن بالشكل اللائق خلال المشاركات الدولية المتنوعة، ونحن بدورنا نشيد بذلك ونؤكد أننا نؤمن بقدرتهم على تقديم السمعة الطيبة والحضور الرياضي المتمكن في كل البطولات التي سيشاركون من خلالها.

الجدير بالذكر أن فريق أبوظبي تنتظره في شهر يوليو المقبل عدة تحديات حاسمة أبرزها سباق أوجستو 12 ساعة في بولندا ولاحقا الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولاـ1 في إيطاليا ثم الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولاـ2 في بولندا أيضا ولتستمر بعد ذلك سلسلة المشاركات في أشهر الصيف وعبر البطولات الدولية المختلفة.