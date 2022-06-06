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الرياضي
ارتقت للمركز الثاني عالمياً فانفصلت عن مدربها
ارتقت للمركز الثاني عالمياً فانفصلت عن مدربها
6 يونيو 2022 20:27

باريس (أ ف ب)

قررت لاعبة التنس الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثانية في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات الصادر اليوم، التخلي عن مدربها الروسي دميتري تورسونوف.
وقال تورسونوف، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: أود أن أعلن أنني وأنيت كونتافيت لن نواصل تعاوننا. أود أن أشكر أنيت على هذه الفرصة التي منحتها لي، وأهنئها على تحقيق أعلى تصنيف لها في مسيرتها الاحترافية وأتمنى لها كل التوفيق في المستقبل.
وبدأت العلاقة بين اللاعبة البالغة من العمر 26 عاماً وتورسونوف في أغسطس 2021 في مدينة سينسيناتي الأميركية.
وتوجت كونتافيت بقيادة تورسونوف بأربع دورات في نهاية موسم 2021 «كليفلاند الأميركية وأوسترافا التشيكية وموسكو وكلوج الرومانية».
ومنذ بداية عام 2022، توجت الإستونية التي خرجت من الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بطلة في دورة سانت بطرسبورج الروسية ووصلت إلى نهائي دورة الدوحة في 26 فبراير الماضي.
وبعد ذلك، كانت أفضل نتيجة لها بلوغها ربع نهائي دورة شتوتجارت الألمانية منتصف أبريل الماضي، عندما خسرت أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا 4-6 و6-3 و1-6.
وحتى الآن، لم تعلن كونتافيت التي لن تشارك في الدورتين المقررتين هذا الأسبوع على الملاعب العشبية في نوتنجهام الإنجليزية وزهرتوغنبوش الهولندية، عن مدربها الجديد.

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