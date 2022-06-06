العربي ومسافي يحصلان على «الترخيص المحلي»

دبي (الاتحاد)

حصل ناديا العربي ومسافي على الترخيص المحلي لأندية الدرجة الأولى للموسم المقبل 2022 - 2023، وذلك بعد استيفائهما للمعيار (A) الذي يؤهلهما للحصول على الترخيص، ليرتفع بذلك عدد الأندية الحاصلة على الترخيص إلى عشرة أندية، وهي «حتا، الفجيرة، دبا، دبا الحصن، البطائح، مصفوت، الذيد، الحمرية، العربي ومسافي».

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة بدأ تطبيق نظام التراخيص على مستوى أندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في الموسم الرياضي 2019 - 2020 من خلال استخدام نظام الـ CLAS الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يهدف من خلاله إلى تطوير البنية التحتية والارتقاء بالمتطلبات القانونية والإدارية والرياضية والمالية في أندية الدرجة الأولى، مما يسهم في رفع مستوى المسابقة وضمان تحقيق المعايير اللازمة لمسابقات دوري المحترفين في حال تأهل تلك الأندية للمشاركة فيها.