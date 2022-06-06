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«البرازيلي» يهزم «الياباني» بهدف نيمار
«البرازيلي» يهزم «الياباني» بهدف نيمار
6 يونيو 2022 17:43

 طوكيو (د ب أ)
حقق منتخب البرازيل فوزه الثاني على التوالي في رحلته الآسيوية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر هذا العام، وذلك عقب فوزه 1-0 على مضيفه منتخب اليابان، اليوم، في مباراة ودية جرت بينهما بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة، التي أقيمت على الملعب الوطني الجديد، عن طريق نيمار دا سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 77، ليترجم منتخب البرازيل سيطرته على مجريات اللقاء، ويحقق فوزاً معنوياً آخر قبل 5 أشهر على مشاركته في المونديال.
وكان منتخب البرازيل قد حقق فوزاً كاسحاً 5 - 1 على مضيفه منتخب كوريا الجنوبية في مباراة ودية أخرى جرت يوم الخميس الماضي.
ويلعب منتخب البرازيل، الذي يحلم بالفوز بكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 20 عاماً، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب العالمي، في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.
ويستهل منتخب البرازيل، الذي فاز بكأس العالم أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، مبارياته في مرحلة المجموعات بالمونديال أمام منتخب صربيا يوم 24 نوفمبر القادم على ملعب لوسيل.
ويخوض المنتخب البرازيلي المباراة الثانية أمام منتخب سويسرا يوم 28 نوفمبر على ملعب 974، ثم يختتم لقاءاته في دور المجموعات أمام الكاميرون في الثاني من كانون ديسمبر المقبل، على ملعب لوسيل.
في المقابل، أوقعت القرعة منتخب اليابان في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات إسبانيا وألمانيا والفائز من مباراة نيوزيلندا وكوستاريكا في الملحق العالمي للمونديال.

منتخب البرازيل
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كأس العالم
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