نادال.. بطل «فولاذي» مقاوم للصدأ في رولان جاروس



أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يكن نجم التنس الإسباني العالمي رافائيل نادال يتصور، وهو يشاهد مباراة نهائي دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» بين فريقه المفضل ريال مدريد وليفربول الإنجليزي، أنه سيكون على موعد مع تتويج النادي الملكي بالنسخة رقم 14 في تاريخه بهذه البطولة، بملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.. ولكن هذا ما حدث بالفعل على أرض الواقع بينما كان جالساً في مدرجات الاستاد لمتابعة النهائي الأوروبي، ويبدو أن ما حدث للريال، كان فألاً حسناً عليه إذ لم تكد تمر عدة أيام، إلا وكان هو نفسه في صدارة المشهد الرياضي العالمي، وهذه المرة بملاعب التنس في مجمع رولان جاروس بباريس، ليمارس هوايته المفضلة في الفوز بهذه البطولة الفرنسية التي تندرج ضمن بطولات الجراند سلام، ويقاتل فيها من بدايتها إلى أن أحرز كأسها في نهاية المطاف، وللمرة 14، وكأن لسان حاله يقول: مثلما كان الريال بطلاً للشامبيونزليج 14، فأنا أيضاً بطلاً لرولان جاروس 14 مرة.

تاريخ نادال في بطولة رولان جاروس، وأيضاً في سائر بطولات الجائزة الكبرى للتنس، مشرف جداً، ونجح رغم سنه الكبيرة نسبياً «36 عاماً» في أن يتقدم حالياً إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي بعد أن تغلب في المباراة النهائية لبطولة رولان جاروس على النرويجي كاسبر رود 3/صفر (6/3 و6/3 و6/صفر)، في مباراة استغرقت ساعتين وعشرين دقيقة، ولم يعد يسبقه في التصنيف العالمي سوى الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول في الترتيب، والذي نجح نادال في الإطاحة به في ربع نهائي البطولة، والروسي دانييل ميدفيديف ثاني التصنيف العالمي والألماني ألكسندر زفيريف الذي ودع البطولة أيضاً من نصف النهائي بعد إصابته أمام «الماتادور» الإسباني نادال.

ومنذ عام 2005، يحتكر نادال البطولة الفرنسية وأصبح أكثر لاعبي التنس فوزاً بها، لدرجة أن الإدارة الفرنسية لهذه البطولة أقامت له داخل المجمع الرياضي لرولان جاروس، العام الماضي تمثالاً من الفولاذ المقاوم للصدأ زنته 800 كيلو جرام.

وتوالت انتصارات نادال في هذه البطولة من 2005، ثم 2006,2007,2008,2010,2011,2012,2013,2014,2017,2018,2019,2020,2022، وهو رقم قياسي لم يصل إليه أحد منذ انطلاق هذه البطولة الفرنسية العريقة عام 1891. وبلغ مجموع انتصارات نادال في مباريات هذه البطولة منذ أن بدأ المشاركة فيها 112 مباراة ولم يخسر سوى 3 مرات فقط.

ومثلما أجاد نادال على الملاعب الرملية «الترابية»، أجاد أيضاً على الملاعب العشبية والصلبة، ولكنه تفوق بصورة أكبر في الرملي، وجمع نادال عبر تاريخه الطويل مع التنس 22 لقباً، (لقبان في بطولة ويمبلدون، ولقبان في بطولة إستراليا المفتوحة، و4 ألقاب في بطولة أميركا المفتوحة) إلى جانب الـ 14 لقباً التي حققها في رولان جاروس.