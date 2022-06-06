هالاند يعاقب ميلوسيفيتش بـ «هز الشباك»!

معتز الشامي (دبي)

لم تكن مواجهة السويد والنرويج في دوري أمم أوروبا مساء أمس «الأحد»، والتي انتهت بفوز النرويج بهدفين سجلهما هالاند لمنتخب بلاده مقابل هدف وحيد للسويد عن طريق إيلانجا، مباراة عادية، والسبب يعود للأزمة التي وقعت خلال المباراة بين الفتى النرويجي الذهبي وميلوسيفيتش مدافع السويد، والتي شهدت بعضاً من السباب والشتائم والتهديد بكسر القدم.

وصرح إيرلينج هالاند لاعب منتخب النرويج عقب مواجهة بلاده أمام منتخب السويد مساء أمس للتلفزيون النرويجي، مؤكداً أنه تعرض لمضايقات «عنيفة» وصلت لحد «السباب والشتم» من قبل مدافع السويد ألكسندر ميلوسيفيتش، وهي التصريحات التي أحدثت ضجة كبيرة ورصدتها مختلف وسائل الإعلام العالمية.

وأبرزت صحيفة «ماركا» تصريحات هالاند عقب المباراة، والتي شهدت تسجيله لهدفين وضمان فوز منتخب بلاده عندما قال: لقد سبني واستخدم لفظاً مسيئاً للغاية لقد وصفني بـ «الساقطة» ثم قال إنه سيكسر قدمي، لكني رددت بعدها بدقيقة ونصف وسجلت هدف الفوز ورددت عليه بالتسجيل فقط.

وجاء ذلك بعد توجيه انتقادات لهالاند، بأنه أساء لجماهير منتخب السويد، عندما أشار لهم أن يصمتوا عقب تسجيل الهدف، وبالتالي دافع اللاعب عن نفسه ليوضح أن ما فعله جاء للرد على مدافع منتخب السويد الذي أساء التعامل معي.

من جانبه، نفى المدافع ميلوسوفيتش اتهامات هالاند، وأكد بأنه لم يوجه للاعب أية إساءة وأضاف: من الوقاحة أن أقول هذا الكلام في الملعب فأنا لا أتحدث النرويجية ولا هو يتحدث هو السويدية لذلك لا أعرف كيف نتواصل؟ كما أنني لا أتحدث الإنجليزية على أرض الملعب.

فيما أشادت «ماركا» بالقدرات الفنية المذهلة للاعب النرويج، وقالت إنه لاعب لا يمكن إيقافه مع منتخب بلاده، حيث أحرز هالاند هدفي الفوز على السويد، كما أنه سجل حتى الآن 18 هدفاً خلال 19 مباراة دولية مع المنتخب النرويجي الأول.