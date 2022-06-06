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عمران يعتذر عن رئاسة شركة الظفرة للكرة
عمران يعتذر عن رئاسة شركة الظفرة للكرة
6 يونيو 2022 15:04

أبوظبي (الاتحاد)
أكد أحمد عمران القبيسي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم أنه تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار كرئيس لمجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم خلال الفترة القادمة.
وأوضح القبيسي أنه تقدم باعتذاره عن عدم الاستمرار بعد أن ضمن الفريق بقاءه بدوري أدنوك للمحترفين وبعد مباراة الفريق الأخيرة أمام العروبة، والتي كسبها الظفرة بهدفين مقابل هدف.
وأكد رئيس شركة الظفرة لكرة القدم أن اعتذاره جاء بعد أن أمضى أكثر من عقدين من الزمان منذ تأسيس النادي مشاركاً في مختلف الإدارات وفي مختلف المناصب، وذلك لإتاحة الفرصة لجيل جديد من الشباب من أبناء النادي والمنطقة لحمل راية فارس الظفرة.
وتقدم القبيسي بالشكر إلى عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة النادى ومجلس إدارة النادى ولأعضاء شركة الظفرة لكرة القدم على تعاونهم خلال الموسم المنتهي، مما ساهم في بقاء الفريق بدوري أدنوك للمحترفين بعد موسم شاق وطويل.
وتمنى القبيسي أن يظهر الظفرة خلال الموسم المقبل بصورة أفضل، مشيراً إلى أن الفريق بما يملكه من إمكانات مؤهل للتواجد في مناطق أفضل، كما يمكن للفريق المنافسة على إحدى بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس المحترفين، كما فعل ذلك مرتين خلال المواسم الثلاثة الماضية، مؤكداً دعمه للفريق من خلال أي موقع يتواجد فيه.

الظفرة
أحمد عمران القبيسي
دوري أدنوك للمحترفين
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