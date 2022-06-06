«أبوظبي للمبارزة» يسيطر على ألقاب العمومي في ختام بطولة «الاتحاد»



دبي (وام)

سيطر لاعبو نادي أبوظبي للمبارزة على ألقاب مسابقات العمومي ببطولة الاتحاد ومهرجان البراعم والمواهب، فيما تقاسمت أندية أبوظبي وأكاديمية MKFA ألقاب البراعم. واختتمت فعاليات البطولة، التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين «السبت والأحد»، بصالة «أسماء بنت النعمان» بمنطقة الطوار في دبي، ليُسدل الستار على البطولات المحلية للموسم الرياضي لاتحاد اللعبة.

حضر حفل الختام الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وصفاء تريم المدير التنفيذي للجنة رياضة النخبة والمستوى العالي، ومحمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد المبارزة، ومسؤولو الأندية المشاركة، إضافة لحضور جماهيري لافت لتشجيع الأبطال والمواهب الشابة.

وقال الشيخ سهيل آل مكتوم: «نتطلع من خلال هذه المنافسات إلى تقديم أفضل دعم للرياضيين وتجهيزهم للمشاركات الإقليمية والدولية القادمة، بما يتناسب مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى توفير أفضل الفرص لتحقيق إنجازات في مختلف الرياضات».

وأضاف: «يعكس مهرجان البراعم الاهتمام الكبير باكتشاف المواهب وتنميتها، حيث تعمل الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع جميع اتحادات الألعاب، لا سيما اتحاد المبارزة، إلى تقديم أفضل رعاية للمواهب الرياضية بهدف الوصول لمستقبل أكثر إشراقاً وتعزيز حضور الرياضة الإماراتية في المنافسات الدولية».

وشارك في البطولة 150 لاعباً ولاعبة مثلوا أندية الدولة للمبارزة، وسيطر لاعبو نادي أبوظبي للمبارزة على ألقاب مسابقات العمومي الثلاث، فيما تقاسمت أندية أبوظبي وأكاديمية MKFA ألقاب البراعم، حيث خصصت فعاليات اليوم الأخير لمنافسات الشباب.

وفي مسابقة سلاح الإيبيه عمومي، استعاد البطل الإماراتي عبد الله الحمادي، لاعب نادي أبوظبي للمبارزة، نغمة الفوز بالألقاب بتغلبه على زميله خليفة الزرعوني، في النهائي 15-9، وحصل كل من حمدان الجهضمي/نادي أبوظبي للمبارزة/ وباليم ديكوف/أكاديمية MKFA/، على المركز الثالث.

وفاز خليفة العبري/أبوظبي للمبارزة/ بلقب مسابقة سلاح السابر عمومي بتغلبه على حامد المازمي/الشارقة/ 15-11، وحصل لاعبا الشارقة أحمد الحمادي وعلي المرزوقي على المركز الثالث. وأحرز حمد الجلاف/أبوظبي للمبارزة/ لقب سلاح الفلوريه عمومي بتغلبه في النهائي على محمد عبد الناظر/الشارقة/ 15-9، وحصل فارس البلوشي/الشارقة/ وعبد الله العطار/الفجيرة/ على المركز الثالث.