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الرياضي
«فهد النسور» يحلق بكأس أشبال السلة
«فهد النسور» يحلق بكأس أشبال السلة
6 يونيو 2022 16:45

علي معالي (البطائح)
منذ 18 عاماً، لم تفرح السلة في نادي خورفكان بهذا الشكل عندما تفوقت على الشارقة في نهائي كأس الأشبال بنتيجة 54- 51، في المباراة النهائية لختام موسم السلة التي جرت على صالة نادي البطائح، ليتوج الأشبال باللقب الأول، مما يؤكد السياسة الجيدة لإدارة النادي التي أثمرت هذا الموسم عن عودة الألقاب الغائبة منذ 2004.
المباراة جاءت قوية للغاية، وقاتل فيها أشبال الفريقين حتى الرمق الأخير، وظل الملك الشرقاوي متقدماً معظم الأوقات، ووصل الفارق في بعض الأحيان إلى 10 نقاط، لكن رغبة أشبال «النسور»، كان لها رأي آخر، وما حدث في الثواني الأخيرة خير دليل على ذلك، حيث كان الشارقة متقدماً بفارق نقطتين 51- 49، لكن أظهر خورفكان تحدياً كبيراً وإصراراً على قلب الموازين في آخر الثواني ليخطف المباراة بنتيجة 54- 51، بالرمية المتميزة من المتألق خليفة فهد الحمادي.
تابع المباراة النهائية من المدرجات عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، وسالم المطوع الأمين العام، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وحمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح.

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