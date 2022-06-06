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الرياضي
«سيول كي جينز» يحصد كأس الوثبة في إسبانيا
«سيول كي جينز» يحصد كأس الوثبة في إسبانيا
6 يونيو 2022 15:15


أبوظبي (الاتحاد)
حصد الجواد «سيول كي جينز» لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي جري أمس بمضمار دو انتيلا بمقاطعة جاليسيا في مملكة إسبانيا، التي جاءت برعاية كريمة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويقام المهرجان في نسخته الرابعة عشرة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها.
وأهدى «سيول كي جينز» لمالكة سي او أنكسو، بإشراف اس بوزاس، وقيادة جي آر ميليز، لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، البالغة جائزته 5.000 يورو، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، الذي أقيم بمضمار دو أنتيلا الرملي، بعد أداء قوي في المراحل النهائية. وتفوق البطل الرمادي اللون على 9 خيول، بفارق مريح بلغ طولين ونصف الطول عن «بي جي نيبال» بقيادة آر فريتاس، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «ارانشا فاي» بقيادة أي مون.
ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

كأس الوثبة ستاليونز
سباقات الخيول
الخيول العربية الأصيلة
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