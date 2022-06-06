الشارقة واتحاد كلباء يحرزان كأس رئيس الدولة للتايكواندو



الشارقة (وام)

اختتم اتحاد التايكواندو موسمه الرياضي 2021- 2022 بتنظيم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي أقيمت في القاعة الرياضية لنادي الشارقة فرع الحزانة، بحضور الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة وعيسى هلال الحرامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

كما حضر الختام زايد خليفة السويدي نائب رئيس اتحاد التايكواندو، وعبدالله السماحي الأمين العام للاتحاد، وعلي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة، والمهندس سليمان عيد الرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية لنادي الشارقة، وعضوي الاتحاد حنان الكثيري ومحمد عثمان المدني.

وأعلن اتحاد التايكواندو فوز نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام للموسم الرياضي 2021 - 2022، كما أسفرت النتائج عن فوز فريق اتحاد كلباء بالمركز الأول لفئة الشباب، تلاه الشارقة للألعاب الفردية ثانياً والفجيرة للفنون القتالية ثالثاً.

وفي بطولة الرجال فاز فريق نادي الشارقة - الألعاب الفردية بالمركز الأول، تلاه اتحاد كلباء وشرطة دبي بالمركزين الثاني والثالث. وفي بطولة الآنسات فاز الشارقة - الألعاب الفردية بالمركز الأول، تلاه اتحاد كلباء ثانياً والفجيرة للفنون القتالية ثالثاً، وفي فئة السيدات فاز فريق اتحاد كلباء بالمركز الأول، تلاه الشارقة - الألعاب الفردية ثانياً، ثم الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً.

ومنح اتحاد التايكواندو دروع التفوق الفردي للموسم الرياضي، حيث نال لاعب الفجيرة للفنون القتالية خالد محمد الظنحاني درع أفضل لاعب ناشئ وزميلته شمه حسن إبراهيم أفضل لاعبة في فئة الآنسات، وحصل الشارقة للألعاب الفردية على دروع أفضل لاعب شاب ناله علي محمد علي، وأفضل لاعب رجال وناله سلطان صلاح آل علي، وأفضل لاعبة ناشئة نالتها جنا سمير.

وحصلت لاعبة اتحاد كلباء عائشة أحمد على درع أفضل لاعبة في فئة السيدات، ومنح اتحاد التايكواندو درع المدرب المثالي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس للمدرب علي علوي، ودرع المدربة المثالية لمدربة سيدات نادي الفجيرة للفنون القتالية وئام دي السلام، بينما نال نادي الشارقة - الألعاب الفردية درع الفريق المثالي، وذهب درع أفضل حكم في الموسم لكل من الحكم الدولي دره بن مراد والحكم الدولي عبدالله عمر، والحكم الدولي سالم زكريا، والحكم سانتوش كومار.

وبارك عبد الله السماحي للأندية الفائزة بالبطولة، متمنياً لهم المزيد من النجاح في البطولات المقبلة، مشيداً بالمستويات الفنية التي قدمها اللاعبون واللاعبات، بما يعكس النقلة النوعية لرياضة التايكواندو في الدولة، كما هنأ نادي الفجيرة للفنون القتالية لفوزه بدرع التفوق العام للموسم الرياضي 2021 - 2022 واللاعبين واللاعبات والمدربين الذين فازوا بدروع التفوق الفردي.. مقدماً شكر مجلس الإدارة لأسرة التايكواندو في الدولة للجهود التي بذلت طوال الموسم.