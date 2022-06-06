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الرياضي
4 مدربين في قيادة الإمارات خلال تصفيات المونديال
4 مدربين في قيادة الإمارات خلال تصفيات المونديال
6 يونيو 2022 15:00

دبي (أ ف ب)
استعان منتخب الإمارات بأربعة مدربين لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر وهم الهولندي بيرت فان مارفيك على فترتين، والصربي إيفان يوفانوفيتش، والكولومبي خورخي لويس بينتو والأرجنتيني رودولفو أروابارينا، في سابقة لمنتخب الدولة الخليجية الذي يخوض اليوم مواجهة مهمة مع أستراليا لتحديد خامس قارة آسيا.
واستلم فان مارفيك قياد ة «الأبيض» في فترته الأولى في 20 مارس 2019، قاده خلالها في 4 مباريات في التصفيات أمام ماليزيا (2-1) وإندونيسيا (5-0) وتايلاند (1-2) وفيتنام (0-1)، لتتم إقالته في ديسمبر من العام عينه.
وعُيِّن يوفانوفيتش مدرباً لمدة 4 أشهر وأقيل من منصبه في أبريل 2020، من دون أن يخوض المنتخب تحت قيادته أية مباراة رسمية أو ودية، في خضم توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.
وتكرر الأمر مع بينتو الذي عُيِّن بديلاً ليوفانوفيتش في يونيو 2020، فأقيل من منصبه في نوفمبر، بعدما خاض المنتخب تحت قيادته ثلاث مباريات ودية، حيث خسر أمام أوزبكستان 1-2 والبحرين 1-3، وفاز على طاجيكستان بصعوبة 3-2، بعدما كان متأخراً بهدفين.
وقال بينتو بعد إقالته: «كانت لدي أحلام كبيرة بالوصول مع الإمارات إلى كأس العالم، وأتمنى أن تحقق ذلك مع مدرب آخر».
تمت الاستعانة بفان مارفيك للمرة الثانية، وقاد «الأبيض» في 12 مباراة بالتصفيات بين يونيو 2021 وفبراير 2022، قبل أن يتمّ تعيين أروابارينا مكانه ويقوده في آخر مباراتين في الدور الآسيوي الثالث الحاسم أمام العراق (0-1) وكوريا الجنوبية (1-0).

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