«الفرسان» يصيب الهدف في «المكفوفين»

دبي (الاتحاد)

فاز فريق الفرسان بلقب بطولة الإمارات السادسة عشر لكرة الهدف للمكفوفين التي حظيت بمشاركة أربعة فرق هم: الصقور، الاتحاد، الفرسان والعاصفة، وتفوق الفرسان على فريق العاصفة بنتيجة أربعة عشر هدفاً مقابل ثلاثة أهداف.

وأعرب أحمد سعيد علاي النقبي رئيس اللجنة الرياضية لجمعية المعاقين بصرياً، عن سعادته الكبيرة بإقامة بطولة كرة الهدف في نسختها السادسة عشرة. كما توجه بالشكر إلى كل من ساهم في نجاح هذه النسخة من الكأس.

وعن مستوى اللاعبين في البطولة قال: المستوى تطور بشكل ملحوظ عن العام السابق على الرغم من انخفاض مستوى الاحتكاك والاستعدادات جرّاء جائحة كوفيد-19، متمنياً المزيد من التطور في مستويات اللاعبين، مما يدعم المنتخب الوطني الذي نأمل أن يكون خير ممثل للوطن في المحافل الدولية المقبلة.