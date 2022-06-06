إن تي نيوز الأسترالية: مبخوت «المنافس المألوف»!

عمرو عبيد (القاهرة)

نشرت صحيفة «إن تي نيوز» الأسترالية في صدر صفحتها الرياضية تقريراً حول هداف منتخب الإمارات، علي مبخوت، مُطالبة «الكنجارو» بضرورة إيقاف نجم «الأبيض» لأنه يُمثّل حسب وصفها أكبر تهديد لأحلام منتخب أستراليا في بلوغ «مونديال قطر».

وكتبت صحيفة «إن تي نيوز» تحت عنوان «أوقفوا المنافس المألوف»، إن الهم الأول لمنتخب أستراليا ينصب على تجنب أية ضربات «مؤلمة» من علي مبخوت، الذي وصفته بـ «ماكينة أهداف» الإمارات والخطر الحقيقي الذي قد يُطيح «الكنجارو» بعيداً عن كأس العالم!

الصحيفة تغزّلت في قدرات مبخوت التهديفية، قائلة إنه لا يتفوق فحسب على هدافي القائمة الحالية في منتخب أستراليا الذين سجلوا «مُجتمعين» عدداً من الأهداف لم يصل إلى إجمالي حصاد النجم الإماراتي، بل إنه يحتل مكانة عالمية متميزة في قائمة هدافي المنتخبات عبر التاريخ، وكتبت أن مبخوت أحرز 80 هدفاً في 104 مباريات دولية بمعدل 0.77/ مباراة، وهو ما يفوق معدلات «الأيقونتين» رونالدو وميسي، وقالت إنه لا يتفوق أحد في الحقبة الحالية على هدّاف «الأبيض» باستثناء «الثنائي الأسطوري».

وأشارت «إن تي نيوز» إلى أن أستراليا احتضنت نسخة 2015، التي سجّل فيها مبخوت الهدف الأسرع في تاريخ كأس آسيا بعد 14 ثانية فقط في مرمى البحرين، وصحيح أن «أصحاب الأرض» تجاوز «الأبيض» نحو اللقب وقتها، إلا أن مبخوت ردّ الدين بهدف إقصاء «الكانجارو» في أبوظبي بعد 4 سنوات، ونقلت بالطبع تصريحات نجم الإمارات لموقع «فيفا» التي قال فيها إن مصير «الأبيض» بين يديه ونريد المضي في طريقنا نحو «المونديال»، وفي المقابل نشرت كلمات رايلي ماكجري، نجم خط الوسط الأسترالي، التي أكد خلالها على حاجة منتخب أستراليا إلى التكاتف والدعم لتجاوز منتخبنا.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن منتخب الإمارات حال تجاوزه المراحل المتبقية من التصفيات، سيظهر في «مونديال قطر 2022» للمرة الثانية في تاريخه بعد 32 عاماً من مشاركته الأولى، وهي ذات الفترة التي انتظرها الأسترالي بين مشاركتيه الأولى والثانية أيضاً.