ويلز تبحث عن بصمة بعد 62 عاماً

كارديف (رويترز)

كان آخر ظهور لمنتخب ويلز في كأس العالم لكرة القدم قبل 62 عاماً، لكن المدرب المؤقت روبرت بيدج يعتقد أن فريقه يمكنه ترك بصمة في نهائيات 2022 في قطر، والتقدم عن مجموعته.

وفازت ويلز على أوكرانيا 1-صفر في نهائي ملحق التصفيات يوم الأحد، وستلعب الآن في المجموعة الثانية مع الولايات المتحدة وإيران وإنجلترا في كأس العالم، التي تنطلق في 21 نوفمبر.

وقال بيدج لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.سي.سي» في ويلز في إشارة إلى مباراة ودية انتهت بالتعادل السلبي في نوفمبر 2020: لعبنا بالفعل أمام الولايات المتحدة ونعرف أنها تملك منتخباً قوياً. لعبنا ضد تشكيلة من اللاعبين المحترفين في أوروبا في أول مباراة لي مع ويلز. بوسعنا الفوز على المنتخب الأميركي وكذلك على منتخب إيران. عندما نتقابل مع منتخب بريطاني آخر قد يحدث أي شيء.

وأضاف: سنخوض البطولة بثقة مثلما يحدث في أي مباراة نلعبها. سنحاول مجاراة أي منافس. هذا ما تعاهدنا عليه في غرفة الملابس.

ورغم أن آخر مشاركة لويلز في نهائيات كأس العالم كانت في 1958، اكتسب الفريق الحالي خبرة كبيرة من المشاركة في آخر نسختين لبطولة أوروبا.

وتحت قيادة كريس كولمان في 2016 فازت ويلز على بلجيكا في دور الثمانية، قبل أن تخسر أمام البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو.

وفي بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت لمدة عام وأقيمت العام الماضي تأهلت ويلز عن مجموعة صعبة متقدمة على تركيا وسويسرا، قبل أن تخسر 4-صفر أمام الدنمرك في دور الستة عشر.

وزادت آخر مشاركتين في بطولة أوروبا شعبية كرة القدم في بلد يشتهر بالرجبي.

وقال بيدج: منذ طفولتنا كانت رياضة الرجبي اللعبة الشعبية الأولى. كان لدينا كارديف سيتي وسوانزي سيتي في دوري الدرجة الرابعة القديم بينما كانت رياضة الرجبي اللعبة الشعبية الأولى. تغير الوضع قليلاً الآن.

وأضاف بيدج الذي يتولى مسؤولية منتخب ويلز منذ ترك رايان جيجز المنصب: هذا بسبب النجاح الذي يحققه المنتخب. عندما تفوز تزداد شعبيتك. ربما تخطت كرة القدم رياضة الرجبي في الوقت الحالي باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية في ويلز".

وكال بيدج المديح للمدرب السابق جاري سبيد لوضعه حجر الأساس لنهضة المنتخب الوطني قبل وفاته في 2011.

وقال: جاري سبيد بدأ عملية التطوير قبل 12 أو 13 عاماً وأريد أن أهدي هذا الفوز والتأهل له ولعائلته.