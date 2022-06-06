جابر «رابعة» التصنيف وشفيونتيك تحلق خارج السرب

باريس (أ ف ب)

ارتقت التونسية أنس جابر إلى أعلى مرتبة في مسيرتها ضمن تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" للتنس، بعد تقدمها الاثنين إلى المركز الرابع رغم مشاركة مخيبة هذا العام في بطولة رولان جاروس، التي دخلتها كمرشحة قوية للمنافسة على اللقب.

بعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة للمصنفة أولى البولندية إيجا شفيونتيك في روما، وكلاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة على الكأس في باريس مع استمرار سعيها للقب أول في البطولات الكبرى.

إلا أنها خرجت بشكل مفاجئ من الدور الأول على يد البولندية ماجدا لينيت بخسارتها بثلاث مجموعات. ورغم هذه الانتكاسة، تمكنت من التقدم مركزين نتيجة خروج العديد من المصنفات الأوليات من أدوار مبكرة، أبرزهن بطلة الموسم الماضي التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، التي خسرت وصافة التصنيف وتراجعت 12 مركزًا إلى المرتبة 14 بسبب النقاط التي خسرتها جرّاء خروجها من الدور الأول أيضًا.

وكانت جابر «27 عامًا» ارتقت منتصف الشهر الماضي إلى المركز السادس، الذي كان أيضًا الأعلى في مسيرتها بعد أن أصبحت العام الماضي أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم.

وواصلت شفيونتيك التحليق خارج السرب ووسّعت الفارق إلى أكثر من أربعة آلاف نقطة عن أقرب منافساتها، الوصيفة الجديدة الإستونية أنيت كونتافيت، التي تقدمت ثلاثة مراكز رغم خروجها افتتاحًا في العاصمة الفرنسية.

للمرة الأولى في العصر الحديث للعبة «أي منذ 1968»، بقيت مصنفة واحدة من العشر الأوليات في الدور الرابع في رولان جاروس، ما مهّد الطريق أمام شفيونتيك للتتويج بلقبها الثاني الكبير بعد الاول في باريس أيضًا عام 2020.

ورفعت ابن الـ21 عامًا ألقابها الى ستة هذا العام إثر سلسلة من 35 انتصارًا تواليًا، عادلت بها تلك التي حققتها الأميركية فينوس وليامس في العام 2000، الأطول في الألفية الثالثة.

واقتربت الاميركية اليافعة كوكو غوف (18 عامًا)، وصيفة شفيونتيك السبت، من العشر الأوليات وتقدمت 10 مراكز إلى المرتبة 13 في أفضل تصنيف خلال مسيرتها، بعد بلوغها أول نهائي كبير في مسيرتها، لتكون أصغر لاعبة بين المصنفات المئة الاوليات.

لدى الرجال، تقدم الإسباني رافايل نادال مرتبة إلى المركز الرابع بعد أن عزز ابن الـ36 عاماً رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولة رولان جاروس والألقاب الكبرى، بتحقيقه الكأس الرابعة عشرة في باريس والـ22 في الجراند سلام.

وبعد سقوطه في ربع النهائي ضد نادال وتنازله عن لقب البطولة الفرنسية، حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الصدارة، لكنه سيخسرها الأسبوع المقبل لصالح الروسي دانييل مدفيديف ويتراجع إلى المركز الثالث خلف الألماني ألكسندر زفيريف، الذي كشف أنه يعاني على الأرجح من تمزق في "العديد" من أربطة الكاحل، بعد الإصابة التي منعته الجمعة من إكمال مباراته ضد نادال في نصف نهائي رولان جاروس.

وتقدم كاسبر رود إلى المركز السادس الأعلى في مسيرته، بعد أن أصبح أول نروجي يبلغ نهائي بطولة كبرى في التاريخ، قبل أن يسقط أمام أستاذه ومثاله الأعلى نادال الذي تأسس ابن الـ23 عاماً في أكاديميته.