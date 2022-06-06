ريجيكامب: تدريب الوصل «غلطة»!

مراد المصري (دبي)



اختار الروماني لورينت ريجيكامب، قرار تدريب الوصل باعتباره الخطأ الذي وقع فيه مؤخراً خلال مسيرته التدريبية، وذلك بعد تفكير لاختيار ما هو الخيار الذي لم يكن موفقاً له مؤخراً ووصفه بأنه كان خياراً غير جيد في مسيرته المهنية، وشكل له خيبة أمل شخصية، كونه لم يكن ملماً بالوضع الكامل داخل النادي، ما جعله لا يحقق النتائج التي كانت تطمح لها الجماهير.

وجاء حديث ريجيكامب مع قناة «كانال دي 40» الرومانية، وقال: بعد تفكير أعتقد أن تولي تدريب الوصل شكل لي خيبة، لأنني واجهت مشاكل داخلية لم أكن أعلم عنها وقت توقيع العقد، ولم أمتلك الشروط اللازمة لتحقيق الأداء المطلوب.

وأوضح ريجيكامب، قائلاً:«الوصل فريق محبوب للغاية ولديه الكثير من المشجعين ومتطلباتهم عالية جداً، لكن النتائج لا يمكن أن تتحقق إلا عندما يكون لديك فريق قوي.

وختم: لا أعتقد أنه كان يجب أن أقوم بهذه الخطوة، «أن أوقع مع الوصل في وقتها».

وكان ريجيكامب تولى تدريب «الإمبراطور» بين يناير 2019 وأكتوبر 2020، لكن الفريق لم يحقق النتائج المرجوة تحت قيادته، مما تسبب في إقالته في نهاية المطاف.