محمد بن ثعلوب يهنئ النيادي برئاسة «آسيوي» المواي تاي

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، عبدالله النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي بمناسبة اختياره بإجماع الاتحادات القارية رئيساً لاتحاد المواي تاي لدورة قادمة، واحتضان دولة الإمارات لمقر الاتحاد القاري، ما يعد إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات مقارنة بعمر الاتحاد الذي تم تشكيله في مايو 2017 والذي أحدث نقلة نوعية في مجال اللعبة على مستوى المنطقة والعالم، بدليل المشاركة المميزة في بطولة العالم للمواي تاي التي اختتمت مؤخراً في عاصمة الرياضات القتالية، مجدداً ثقته في قدرة النيادي بإحداث طفرة في مجال اللعبة على مستوى المنطقة والعالم خلال الدورة المقبلة.

كما هنأ الدرعي طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير التنفيذي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بمناسبة تكليفه ليشغل منصب المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمواي تاي، مؤكداً التكليف صادف أهله.

وجدد الدرعي التهنئة للاتحاد بمناسبة فوز منتخب شباب الإمارات للمواي تاي بلقب بطولة العالم للشباب تحت 23 سنة لعام 2022، وفضية العالم وآسيا والحصول على المركز الأول للمنتخبات العربية والنجاح التنظيمي الذي وجد الإشادة من كافة الوفود المشاركة.