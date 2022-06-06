الأربعاء 8 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
محمد بن ثعلوب يهنئ النيادي برئاسة «آسيوي» المواي تاي
محمد بن ثعلوب يهنئ النيادي برئاسة «آسيوي» المواي تاي
6 يونيو 2022 12:24

أبوظبي (الاتحاد)
هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، عبدالله النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي بمناسبة اختياره بإجماع الاتحادات القارية رئيساً لاتحاد المواي تاي لدورة قادمة، واحتضان دولة الإمارات لمقر الاتحاد القاري، ما يعد إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات مقارنة بعمر الاتحاد الذي تم تشكيله في مايو 2017 والذي أحدث نقلة نوعية في مجال اللعبة على مستوى المنطقة والعالم، بدليل المشاركة المميزة في بطولة العالم للمواي تاي التي اختتمت مؤخراً في عاصمة الرياضات القتالية، مجدداً ثقته في قدرة النيادي بإحداث طفرة في مجال اللعبة على مستوى المنطقة والعالم خلال الدورة المقبلة.
كما هنأ الدرعي طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير التنفيذي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بمناسبة تكليفه ليشغل منصب المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمواي تاي، مؤكداً التكليف صادف أهله.
وجدد الدرعي التهنئة للاتحاد بمناسبة فوز منتخب شباب الإمارات للمواي تاي بلقب بطولة العالم للشباب تحت 23 سنة لعام 2022، وفضية العالم وآسيا والحصول على المركز الأول للمنتخبات العربية والنجاح التنظيمي الذي وجد الإشادة من كافة الوفود المشاركة.

محمد بن ثعلوب
عبدالله النيادي
بطولة العالم للمواي تاي
اتحاد المواي تاي
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
آخر الأخبار
لاجئة في الساحل الأفريقي
عربي ودولي
تحذير من حجب أزمة أوكرانيا لمشكلة الساحل الأفريقي
8 يونيو 2022
عائلة تعاني من الجوع في الصومال
عربي ودولي
خبير يحدد الأزمة الصحية العالمية المقبلة
8 يونيو 2022
سرطان القولون
دنيا
دواء يقضي تماماً على سرطان القولون
8 يونيو 2022
أكاديمية الشعر
ثقافة
«شاعر المليون».. تستعرض مسيرة الدولة «من التمكين إلى الريادة»
اليوم 23:11
متطوعون يوزعون وجبات غذائية على السكان في أوكرانيا
عربي ودولي
مئات الأوكرانيين لجأوا إلى مصنع في سيفيرودونيتسك
اليوم 23:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©