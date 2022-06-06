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الرياضي
«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» بطل الكوميتيه بـ47 ميدالية
«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» بطل الكوميتيه بـ47 ميدالية
6 يونيو 2022 13:15


دبي (الاتحاد)
تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطولة الدولة المفتوحة للكاراتيه لمسابقة «الكوميتيه - القتال» فردي فئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات للدرجتين الأولى والثانية من 12 إلى 19 سنة بـ 47 ميدالية عبارة عن «17 ذهبية و11 فضية و19 برونزية»، وحل نادي شباب الأهلي ثانياً ب 30 ميدالية «10 ذهبيات و9 فضيات و11 برونز» بينما جاء نادي الشارقة الرياضي ثالثاً بـ 19 ميدالية «5 ذهبيات و5 فضيات و9 برونزيات».
شارك في المنافسات 263 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 نادياً ومركزاً تنافسوا ضمن 41 مسابقة، في ختام موسم الكاراتيه للعام 2021/2022، توج الفائزين، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد راشد آل علي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس حميد شامس الأمين العام، د.عبد الله البادي الأمين العام المساعد، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، د.حصة بن حيدر، وهشام العلماء، إضافة إلى الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، وأحمد الحرازي رئيس لجنة التنظيم والحكم الدولي محمد عزازي، مقرر لجنة الحكام.
وتُوج نادي شباب الأهلي بدرع التفوق العام للفئات الأربع (أشبال، فتيات، ناشئين، ناشئات، شباب وآنسات، رجال وسيدات) وكان له النصيب الأكبر في الترتيب العام أيضاً بحصوله على 3 كؤوس للفئات الثلاث (الأشبال والفتيات، الناشئين والناشئات، الشباب والآنسات كاتا وكومتيه)، بينما ظفر نادي الشارقة الرياضي (الشارقة للألعاب الفردية) بكأس الترتيب العام (لفئة الرجال والسيدات كاتا وكوميتيه).
كما أسفرت نتائج الأجهزة الفنية الأربعة المتميزة خلال الموسم من واقع النقاط التي حصلوا بمجهوداتهم مع أنديتهم من خلال نتائج فرقهم وجاءت بالترتيب طبقاً لمجموع النقاط: الجهاز الفني لنادي الشارقة الرياضي (الشارقة للألعاب الفردية)، في المركز الأول، وحل جهاز شباب الأهلي وصيفا، وجهاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي اتحاد كلباء رابعاً.

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