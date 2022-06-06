«التقييم» يرسم خريطة منتخب الرماية بـ «طموح الأطباق»

دبي (الاتحاد)

تصدر الرامي يحيى المهيري التقييم النهائي لرماة الأطباق من الحفرة «التراب» برصيد 383 طبقاً بمعدل 23.9375 طبقاً في الجولة الواحدة متجاوزاً المعيار المطلوب بـ11 طبقاً، تلاه في المركز الثاني الرامي حمد بن مجرن برصيد 381 طبقاً متجاوزاً المعيار بتسعة أطباق، وحل عبد الله محمد بوهليبه في المركز الثالث برصيد 379 طبقاً متجاوزاً المعيار بسبعة أطباق، ثم ظاهر العرياني رابعاً برصيد 378 طبقاً متجاوزاً المعيار بستة أطباق، ثم وليد العرياني خامساً برصيد 376 طبقاً متجاوزاً المعيار بأربعة أطباق، ثم الرامي الواعد الموهوب بطي أحمد بن مجرن سادساً برصيد 374 طبقاً متجاوزاً معيار التأهل بطبقين اثنين، ثم الرامي سيف الشامسي سابعاً برصيد 368 طبقاً، ثم الرامي أحمد يحيى الحمادي ثامناً برصيد 366 طبقاً ثم الرامي مشعل البناي تاسعاً برصيد 364 طبقاً.

وحظي التقييم الذي اعتمده اتحاد الرماية بارتياح بالغ من الرماة رغم حرارة طقس القاسية طوال اليومين الماضيين خلال التقويم الثالث هذا العام 2022 ويهدف التقييم لتصنيف الرماة ورسم خريطة طريق لهم حتى نهاية الموسم الحالي من خلال التقييمين الأخيرين، حيث تمت رماية 200 طبق أي 8 جولات على يومين استكمالاً لـ 200 طبق التي تمت رمايتها في الأسبوع الماضي ليصبح الإجمالي 400 طبق شريطة أن يحقق الرامي 372 طبقاً كمعيار تأهيلي للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني الأول لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» والذي سيحق له تمثيل الدولة في البطولات الرسمية الخارجية لعام 2022.

ولعل أبرز ظواهر التقييم هو ظهور الرامي الواعد بطي أحمد بن مجرن بمستوى متميز في أول اختبار له كما أن استكمال الرامي وليد العرياني للبطولة رغم مرضه ووسط حالة إعياء شديدة إصراراً منه على تحقيق معيار التأهل المطلوب.

وأكد ربيع العوضي نائب رئيس اتحاد الرماية رئيس اللجنة الفنية أن الاختبارات جاءت استجابة لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد ورغبة الرماة وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الرماة.

وأشار إلى أن نجاح التقييم في مرحلتيه الأولى والثانية يعكس اهتمام والتزام الرماة بتطوير مستوياتهم وهو ما لمسناه من خلال المتابعة معدلات الرمي والأرقام التي تحققت وتجاوزت معيار التأهل للتمثيل الخارجي وهو ما كنا نسعى إليه كمرحلة أولى ستتلوها خطوات أخرى، ووجه العوضي التهنئة إلى الرماة الخمسة المتأهلين لصفوف المنتخب الوطني الأول متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفه الحظ في البطولات المقبلة.