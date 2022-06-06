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مخاوف إنجليزية من الزيارة الألمانية
مخاوف إنجليزية من الزيارة الألمانية
6 يونيو 2022 11:00

لندن (رويترز)

حث جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، المشجعين المسافرين مع منتخب بلادهم على حسن التصرف، عندما يواجه مضيفه الألماني في ميونيخ يوم الثلاثاء، قائلاً إن أفعالهم قد يكون لها آثار سلبية على الفريق.
وذكرت تقارير أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يشعر بالقلق من أن تسفر مباراة دوري الأمم، والتي تعد أول مباراة كبيرة لإنجلترا خارج الديار في أربع سنوات، عن اشتباكات بين أنصار الجانبين.
وفي زيارة سابقة لمنتخب إنجلترا إلى ألمانيا في 2017، أدان الاتحاد الإنجليزي سلوك بعض المشجعين الذين شوهدوا وهم يؤدون تحية النازي.
وقال ساوثجيت: الجهاز الفني يركز على أشياء تشتت انتباهه قليلاً عن مهمته الرئيسية. نشعر بالحرج دائماً عندما نسمع عن تصرفات مثلها لأننا جميعاً نمثل بلادنا.لا يسعنا سوى مواصلة توجيه الرسائل الصحيحة للجماهير وأن ندعوها إلى حسن التصرف.
وستقام مباراة إنجلترا على أرضها أمام إيطاليا يوم السبت المقبل بدون مشجعين، بعد العقوبة التي صدرت بحقها جراء المشاكل الجماهيرية التي شابت نهائي بطولة أوروبا 2020 بين المنتخبين في يوليو الماضي.
وأضاف ساوثجيت: نعلم أن الأضواء ستتركز علينا لذلك نريد أن نخرج ونتحدث عن ليلة رائعة وكرة قدم جميلة وأجواء ساحرة.
وكان من المفترض أن تقام المباراة التي خسرتها إنجلترا 1-صفر أمام المجر في بودابست يوم السبت خلف أبواب مغلقة، بعد عقوبة صدرت على صاحب الضيافة بسبب تصرفات عنصرية من مشجعيه، لكن تم السماح للأطفال حتى سن 14 عاماً، من المدارس وأكاديميات كرة القدم، بالحضور دون مقابل مع وجود مرافق بالغ معهم طبقا لثغرة في لوائح الاتحاد الأوروبي «اليويفا».

ساوثجيت
إنجلترا
ألمانيا
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