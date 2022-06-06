10 أحداث تصدرت مشهد «أسبوع الليجا»

مدريد (الاتحاد)

ما الذي كان يدور من أحداث في الكرة الإسبانية "الليجا" على مدار الأسبوع الماضي؟، فرغم نهاية منافسات الدوري الإسباني منذ نحو شهر، إلا أن هناك الكثير يجري خارج أرض الملعب من تعاقدات، تجديد عقود، تغييرات للمدربين، كما يتواصل ملحق الصعود في دوري الدرجة الثانية، ليبزر في النهاية 10 أحداث فرضت نفسها على المشهد العام.

1- فاز مهاجم ريال مايوركا فيدات موريكي بجائزة أفضل لاعب لشهر مايو في الدوري الإسباني، بعد أن لعب دوراً رئيسياً في إبقاء نادي جزيرة مايوركا في دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث تسببت مساهماته المهمة في تفوق لاعب منتخب كوسوفو على جيدو رودريجيز، ياجو أسباس، رودريجو دي بول، لوكاس بيريز وألفونسو بيدرازا.

2- إعلان ريال مدريد عن أول صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية، بالحصول على توقيع أنطونيو روديجر، حيث وصل قلب الدفاع الألماني بعد خمس سنوات مع تشيلسي،بعدما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا، ليعزز خيارات كارلو أنشيلوتي في الدفاع.

3 - ديربي جزر الكناري بين تينيريفي ولاس بالماس، فهو دائماً مناسبة كبيرة، ولكن في الأسبوع الماضي كانت هناك مبارزة مهمة بشكل خاص، حيث التقى الفريقان في الدور نصف النهائي من تصفيات ملحق صعود دوري الدرجة الثانية، فاز تينيريفي 1 -صفر ثم 2 - 1 ، ليتقدم إلى المباراة النهائية في عام الذكرى المئوية للنادي.

4 - وفي نهائي ملحق تصفيات الصعود التقى تينيريفي مع جيرونا بعدما أقصى النادي الكتالوني إيبار في الوقت الإضافي. وانتهت كلتا مباراتي الذهاب والإياب من نصف النهائي بنتيجة 1 -صفر لصالح الفريق الضيف، لتقام 30 دقيقة إضافية مثيرة في إيبوروا. وهناك، فعل كريثيان ستواني أفضل ما يمكن أن يقدمه على الإطلاق بقيادة جيرونا «أحد فرق مجموعة السيتي الكروية»، إلى النهائي بهدف حاسم.

5 - فالنسيا طاله عديد التغييرات هذا الصيف، حيث أعلن النادي بالفعل أن خوسيه بوردالاس لن يستمر كمدرب للفريق الأول، وأن مدرباً جديداً سيتم تعيينه قريباً من المتوقع أن يكون الإيطالي جينارو جاتوزو، كما سيترك أنيل مورثي منصبه كرئيس للمؤسسة.

6 - بعد تأمين الصعود بصفته بطل دوري الدرجة الثانية الإسباني، بدأ ألميريا في الاستعداد للحياة في "الأضواء"، وهو يتطلع للحفاظ على المجموعة الفائزة معاً. على هذا النحو، حيث جدد النادي الأندلسي عقود كل من: سردان بابيتش، رودريجو إيلي وأليكس سينتيليس.

7 - بعد قضاء الموسم الماضي على سبيل الإعارة في ريال بيتيس من ريال سوسيداد، أكمل ويليان خوسيه انتقاله الدائم إلى النادي الأندلسي. سجل المهاجم تسعة أهداف في الدوري الإسباني وقدم أربع تمريرات حاسمة في موسمه الأول مرتدياً اللونين الأخضر والأبيض.

8 - كان أسبوعاً لا ينسى بالنسبة لجاريث بيل، الذي احتفل بلقب دوري أبطال أوروبا الخامس مع ريال مدريد قبل أن يودع النادي الذي انضم إليه في 2013 . ثم أنهى المهاجم الأسبوع بقيادة ويلز لتأهل تاريخي إلى نهائيات كأس العالم.

9 - حطم جافي رقماً قياسياً أخر، ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفاً لإسبانيا عندما سجل هدف التعادل ضد جمهورية التشيك في المباراة التي انتهت بنتيجة 1 - 1 في دوري الأمم الأوروبية. وبوصوله إلى الشباك بعمر 17 عاماً و 304 أيام، حطم جافي الرقم القياسي الذي سجله في عام 2020 زميله في برشلونة أنسو فاتي، الذي سجل مع إسبانيا بعمر 17 عاماً و 311 يوماً.

10 - صنع نادي برشلونة التاريخ في نهاية الأسبوع الماضي بفوز فريقه للناشئين بالنسخة 29 من بطولة باميسا الوطنية لاليجا بروميسيس، التي أقيمت في ملاعب تدريب أكاديمية باميسا لنادي فياريال، وكانت هذه المرة الـ 12 التي يرفع فيها النادي الكتالوني هذا الكأس، بفوزه على فريق فالنسيا للناشئين 3 - 1 في نهائي هذه البطولة المرموقة للواعدين.