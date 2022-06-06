«الخاسر الوحيد» يرفض انتقاد اللاعبين

كارديف (رويترز)

قال أولكسندر بتراكوف مدرب أوكرانيا، إنه لا يمكنه توجيه أي كلمة انتقاد للاعبيه عقب الخسارة 1-صفر من ويلز وضياع حلم التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وتغلبت أوكرانيا على اسكتلندا في قبل نهائي الملحق لتصعد لمواجهة فاصلة أمام ويلز، لكن تبددت آمالها في خوض النهائيات في قطر هذا العام، بعد أن استقبلت هدفاً عكسياً من أندريه يارمولنكو فضلاً عن تألق حارس ويلز وين هينيسي.

ورداً على سؤال إن كان يود أن يقول شيئا ليارمولنكو، الذي حول برأسه ركلة حرة من جاريث بيل إلى شباكه بالخطأ ليمنح ويلز الانتصار، قال بتراكوف إنه يريد أن يشكره ببساطة وجميع اللاعبين أيضاً.

وأضاف: لا يمكنني سوى شكره على كل ما فعله للفريق ولا يمكنني انتقاد أي لاعب ولا توجد حاجة لذلك.

وتابع: إذا أردتم أن تنتقدوا أحداً انتقدوني أنا المدرب، إذا فاز الفريق فهذا بفضل اللاعبين وإذا خسر فالخاسر الوحيد هو المدرب. اعتقد أننا بذلنا كل جهد ممكن لكن أود أن يتذكر الناس في أوكرانيا فريقنا وجهوده وأريد أن أعبر عن أسفي لأننا لم نسجل، لكن هذه هي الرياضة، أعجز عن إيجاد الكلمات ولا أعرف ماذا أقول.

ويرى لاعب الوسط أولكسندر زينتشنكو، الذي نال تحية خلال اللقاء، أن فريقه استحق أكثر من ذلك.

وواصل: أعطى الجميع كل جهد ممكن اليوم في الملعب، حارس ويلز كان مذهلا وهو رجل المباراة بالتأكيد. بشكل عام لا اعتقد أننا نستحق الهزيمة، لكنها كرة القدم وهذا يحدث، للأسف لم نحقق النتيجة المطلوبة. نحتاج لتمثيل بلادنا بأفضل شكل ممكن ونحتاج جميعاً للعيش في سلام ولأن تتوقف الحرب.