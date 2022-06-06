«مضادات الالتهاب» تحسم مشاركة نادال في ويمبلدون

باريس (د ب أ)

قال نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال إنه لا يستبعد المشاركة في بطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون» في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وتوج نادال بلقبه الرابع عشر في منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم، ليعزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزاً باللقب.

أكد نادال الذي عزز رقمه القياسي أيضاً كأكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في البطولات الأربع الكبرى باللعبة البيضاء، برصيد 22 لقباً "سأكون في ويمبلدون إذا كان جسدي جاهزاً للتواجد هناك. إنها مسابقة لا أريد أن أفوتها".

ومن المقرر أن تعتمد مشاركته نادال في البطولة التي تجرى على الملاعب العشبية، على إمكانية تعافيه من الإصابة المزمنة التي يعاني منها في قدمه.

وأوضح نادال أنه لعب نهائي رولان جاروس ضد النرويجي كاسبر رود بقدم مخدرة، بعد خضوعه لسلسلة من الحقن طوال البطولة، ورغم ذلك، كشف أنه ليس على استعداد للخضوع لإجراء مماثل مرة أخرى.

وأكد نادال أن المشاركة في ويمبلدون أولوية بالنسبة لي، لقد كانت دائمًا أولوية. إذا كنت قادرًا على اللعب بمضادات الالتهاب، نعم. أما للعب مع حقن التخدير، فلا أريد أن أضع نفسي في هذه الوضعية مرة أخرى. يمكن أن يحدث ذلك مرة واحدة ولكنها ليست فلسفة الحياة التي أريد أن أتبعها.

قبل أشهر قليلة من فوزه في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، كان نادال يفكر في الاعتزال بعد أن عادت مشكلة في قدمه إلى الظهور خلال مسيرته.

وغاب النجم الإسباني عن معظم موسم 2021، والتي كان من بينها دورة طوكيو الأولمبية، لكنه كان إيجابياً بشأن رحلة محتملة إلى لندن للمشاركة في بطولة ويمبلدون التي تنطلق في 27 يونيو الجاري.

وشدد نادال: أنا دائماً رجل إيجابي وأتوقع دائماً أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح.