مورينيو يفضل الرقص مع الذئاب!

أنور إبراهيم (القاهرة)

نفى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي ما تردد مؤخراً، بشأن محاولات باريس سان جيرمان التفاوض معه لتدريب الفريق في الموسم الجديد، خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو الذي تزايدت احتمالات إقالته خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن فشل في قيادة الفريق للفوز بدوري الأبطال الأوروبي "الشامبيونزليج"، ونزولاً على رغبة لوي كامبوس المدير الرياضي المنتظر للنادي الباريسي، الذي وضع قائمة مصغرة بالأسماء التي يختار منها، بمجرد توليه مهمته الجديدة رسمياً.

وقال مورينيو إنه سعيد بالعمل مع "ذئاب روما"، وخاصة بعد أن نجح في الفوز معهم بدوري المؤتمر الأوروبي، ليصبح بذلك المدرب الوحيد الذي فاز بالبطولات الأوروبية الثلاث.

وتعددت الأسماء التي تداولتها الصحافة الفرنسية والأوروبية في هذه الآونة الأخيرة، بدءاً من الفرنسي زين الدين زيدان الذي يستهدف في المقام الأول تدريب منتخب "الديوك" خلفاً لزميله ديدييه ديشامب بعد مونديال قطر 2022، ما جعل إدارة سان جيرمان تصرف النظر عنه. ومن الأسماء الأخرى الألماني يواكيم لوف المدير الفني السابق لمنتخب "المانشافت "الألماني، ولكنه لم يصدر عنه أي رد فعل فيما يتعلق بالشائعات التي طالته، وكذلك الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لتوتنهام، والذي يفضل أن يستكمل مهمته مع "السبيرز"، على أمل تحقيق إنجاز الفوز بالدوري الإنجليزي، وليس مجرد اللعب في دوري الأبطال "الشامبيونزليج"، ما دفعه إلى مطالبة إدارة النادي بتدعيم صفوف الفريق بنجوم سوبر حتى يحقق هدفه.

أما القائمة المصغرة التي وضعها لوي كامبوس المستشار والمدير الرياضي المنتظر لسان جيرمان، والذي سبق له العمل في موناكو وليل، وهو بالمناسبة صديق مقرب من عائلة النجم الفرنسي كيليان مبابي، فتضم 4 أسماء، أبرزها الفرنسي كريستوف جالتييه الفائز بالدوري الفرنسي "ليج آن" الموسم الماضي مع ليل، والذي يدرب حالياً نيس، حسبما أكدت ذلك صحيفة "ليكيب". والثاني هو الأرجنتيني مارسيلو جالاردو مدرب ريفر بليت، والثالث هو تياجو موتا الإيطالي من أصول برازيلية والذي يدرب في الوقت الحالي فريق سبيزيا الإيطالي. أما الرابع فهو البرتغالي روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة.

وذكرت "ليكيب" إن الأيام القادمة قد تكشف عن وجه جديد يتولى المهمة بديلاً لبوكيتينيو، الذي يقضي حالياً أجازة في لندن، مشيرة إلى إن الاتجاه الأقوى هو تغيير المدير الفني وليس الإبقاء عليه .