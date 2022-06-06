وريورز يتعافى بالتعادل مع سيلتيكس في «النهائي الأميركي»

سان فرانسيسكو (رويترز)

تألق جولدن ستيت وريورز في الربع الثالث في طريقه للفوز 107-88 على ضيفه بوسطن سيلتيكس الليلة الماضية، ليتعادلا في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بانتصار لكل منهما.

وأحرز ستيفن كري 29 نقطة، تتضمن خمس رميات ثلاثية في ثلاثة أرباع خلال فوز مقنع لوريورز في سان فرانسيسكو.

وأضاف جوردان بول 17 نقطة بجانب 12 نقطة من كيفون لوني و11 نقطة لكل من أندرو ويجينز وكلاي طومسون لجولدن ستيت، الذي يزور بوسطن في المباراة الثالثة يوم الأربعاء.

وسيحسم اللقب الفريق الأفضل في سبع مباريات.

ونفذ جيسون تيتوم ست رميات ثلاثية ناجحة ضمن 28 نقطة له مع سيلتيكس، الذي فاز في المباراة الأولى لكنه تأخر 55-38 في الشوط الثاني الليلة الماضية.

وأضاف جايلن براون 17 نقطة لبوسطن ومنح ديريك وايت 12 نقطة للزوار بعد نزوله بديلا.

أما آل هورفورد بطل المباراة الأولى، حين أحرز 26 نقطة لسيلتيكس، اكتفى بتسجيل نقطتين فقط من أربع محاولات بالمباراة الثانية.

وأحرز كري 14 نقطة في الربع الثالث، ليحول وريورز تقدمه الطفيف 52-50 بين الشوطين إلى اكتساح بفارق 23 نقطة.

وكللت رمية جوردان بول الثلاثية تفوق وريورز 35-14 في الربع الثالث، ليتقدم أصحاب الضيافة 87-64.

وأحرز وريورز أول ست نقاط بالربع الرابع ليوسع الفارق إلى 29 نقطة، وحافظ على تقدمه حتى النهاية، ليتجنب الانهيار في الربع الأخير، مثلما حدث في المواجهة الأولى يوم الخميس.