نيوزيلندا تستعد للملحق المونديالي بخسارة من بيرو

مدريد (رويترز)

استعدت نيوزيلندا لملحق التأهل لكأس العالم لكرة القدم بخسارة 1-صفر من بيرو, في مباراة ودية في برشلونة أمس الأحد، لكن المدرب داني هاي اعتبرها فرصة مثالية للتحضير لمواجهة مصيرية أمام كوستاريكا.

ولعبت نيوزيلندا أمام جماهير للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19 في الاستاد الخاص بفريق إسبانيول، لكنها حافظت على نظافة شباكها حتى أسفر خطأ حارسها عن هدف جيانلوكا لابادولا في الدقيقة 69.

وقال هاي للصحفيين: إنها المرة الأولى منذ نوفمبر 2019 التي نلعب فيها أمام جماهير حقاً، صدق أو لا تصدق. لذا فإن اللعب في استاد كهذا وأمام صخب الجمهور، لم نتمكن من التواصل بوضوح مع بعضنا البعض. اعتقد أنه بمرور الوقت تخلصنا من الخوف ولعبنا بأسلوبنا المعتاد.

وحالف الحظ نيوزيلندا، المصنفة 101 عالمياً، أمام بيرو المصنفة 22، التي سددت في العارضة مبكراً وصمدت أمام 32 ألف مشجع.

لكن الحظ خانها حين أخفق الحارس أولي سيل في التعامل مع تمريرة، ليخطف المهاجم لابادولا الكرة ويسدد في المرمى الخالي.

وستلعب نيوزيلندا، التي شاركت في كأس العالم في 1982 و2010 لكنها لم تحقق أي انتصار، أمام كوستاريكا في الدوحة يوم 14 يونيو الجاري، لحسم مقعد في النهائيات في قطر.

وتابع هاي: اعتقد أننا واجهنا تحديا بدنيا مشابها للذي ينتظرنا أمام كوستاريكا، تعرضنا لصدمة بسبب قوة وسرعة بيرو، وستعتمد كوستاريكا على القوة أيضاً.