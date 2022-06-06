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«الأبيض» في مهمة كسر النحس العربي في «ملحق» المونديال
«الأبيض» في مهمة كسر النحس العربي في «ملحق» المونديال
6 يونيو 2022 08:21

مراد المصري (دبي)
سيكون منتخب الإمارات لكرة القدم أمام مهمة كسر النحس العربي في ملحق تصفيات الصعود إلى نهائيات كأس العالم، بداية من مواجهة أستراليا غداً الثلاثاء، على أن يلتقي الفائز من المواجهة مع البيرو في منافسة ثلاثية على بطاقة التأهل.
"الأبيض" سبق أن صعد إلى ملحق تصفيات الصعود المؤهلة إلى كأس العالم عام 2002، لكنه خسر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام المنتخب الإيراني، الذي أكمل طريقه للتأهل من الملحق العالمي.
البحرين نجحت بتجاوز الخطوة الأولى بالملحق بالتفوق على أوزبكستان قبل أن تفقد فرصة الصعود إلى كأس العالم 2006، أمام ترينداد وتوباجو بقيادة نجمه دوايت يورك.
البحرين أعادت الكرة بعد التفوق في مواجهة عربية خالصة أمام السعودية في ملحق الصعود إلى كأس العالم 2010، قبل أن تفقد البطاقة مجدداً وهذه المرة أمام نيوزلندا.
الأردن نجح بتجاوز الخطوة الأولى من الملحق مع المدرب المصري حسام حسن، بعد التفوق على أوزبكستان في الطريق نحو مونديال 2014، قبل أن تودع على يد الأوروجواي.
سبق أن التقى "العرب" مع أستراليا في تصفيات ملحق الصعود وتحديداً في الطريق نحو مونديال 2018، حيث ودعت سوريا بفارق مواجهتي الذهاب والإياب قبل أن يكمل "الكانجارو" طريقه نحو النهائيات بعد التفوق على هندوراس.

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