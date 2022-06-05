زوارق أبوظبي تحلق بلقب ووصافة «افتتاحية» مونديال فورمولا1

ماكون (الاتحاد)

حلق زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي بالمركز الأول للجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي أُقيمت أمس بفرنسا، في حين حل ثانياً زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي، وجاء في المركز الثالث الفرنسي بيتر مورين، وكان السباق قد بدأ بتصدر زورق الشارقة 11 بقيادة سامي سيليو للمنافسة، وانطلاق شون من المركز الثاني والقمزي ثالثاً بحكم نتائج السرعة، وشهدت الدورة الثامنة والثلاثون من المنافسة خروج زورق الشارقة 11 بعد تعرضه لموجة أدت لتعطله وابتعاده عن السباق، ليتصدر شون المركز الأول ويحافظ مع القمزي على الصدارة حتى الدورة الستين ونهاية أحداث وتفاصيل السباق.

وأهدى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إنجاز فريق أبوظبي بحصد لقب ووصافة الجولة إلى القيادة الرشيدة وإلى حكومة وشعب الإمارات، مؤكداً أن إنجازات الفرق الإماراتية في الرياضة البحرية الدولية متواصلة ومستمرة، في ظل الدعم القوي والنهضة المباركة للرياضة في الإمارات وما تشهده من تحفيز ودعم للأبطال، للحلول دوماً في المراكز الأولى والبحث عن أفضل الأرقام بكل المشاركات والمنافسات البحرية.

وقال رئيس اتحاد الرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية: كنا نتمنى أن تكتمل الفرحة بتحقيق فريق الشارقة لإنجاز متقدم في المنافسة أيضاً، ولكن القادم أفضل لكل فرقنا الإماراتية عبر المشاركات البحرية العالمية.

من جهته، توجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، بالتهنئة والمباركة بتحقيق هذا الإنجاز إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، مشيداً بالدعم الكبير والمتابعة الدائمة من جانبه لفريق أبوظبي، وحرصه المستمر على توفير كل مقومات النجاح والتميز للفريق الإماراتي. وكان السباق قد انطلق في الرابعة عصراً بتوقيت فرنسا بنظام العلم الأصفر، حيث لم تغب الانطلاقة المعهودة للزوارق بحكم عامل الجو والرياح، التي جعلت اللجنة تتخذ هذا القرار. ويتصدر فريق أبوظبي حالياً الترتيب العام للبطولة برصيد 20 نقطة لزورق أبوظبي 6 بقيادة شون، ويحل ثانياً ثاني القمزي على زورق أبوظبي 5 برصيد 15 نقطة، وثالثاً مورين الفرنسي برصيد 12 نقطة.