رودولفو يستقر على تشكيلة «الأبيض» لمواجهة «الكنجارو»

معتز الشامي (دبي)

يؤدي منتخبنا الوطني تدريبه الأخير على استاد أحمد بن علي بالدوحة، وذلك استعداداً للمواجهة المرتقبة مساء غدٍ أمام المنتخب الأسترالي، في لقاء الملحق الآسيوي، المؤهل للملحق العالمي أمام منتخب بيرو يوم 13 الجاري، والذي يتأهل الفائز فيه إلى مونديال 2022.

وكان التدريب الرئيسي الذي خاضه منتخبنا، أمس، بمشاركة جميع اللاعبين في القائمة، قد شهد التركيز على تقارب خطوط اللعب، و«التوازن الدفاعي» عند شن الهجمات أمام المنتخب الأسترالي، وسيكون ذلك التوازن بتأمين الوسط بشكل يضمن تعطيل انطلاقات «الكنجارو» عند امتلاكه الكرة.

وستكون طريقة اللعب تلك هي كلمة السر التي سيبني عليها الجهاز الفني رؤيته الفنية، واختياراته لعناصر التشكيل الأساسي المتوقع أن تشارك في المواجهة المرتقبة مساء غدٍ، والتي ستعتمد على 3 لاعبين في الوسط، وبالتالي التغيير من طريقة 4-2-3-1 إلى طريقة 4-3-2-1 أو 4-3-3، ولكن بفرض التحفظ الدفاعي خصوصاً في الشوط الأول، ومن إجراء التغييرات والدفاع بالعناصر صاحبة المهارة الفردية في الشوط الثاني، حيث يأتي دور عموري في المشاركة لتمويل علي مبخوت بالكرات البينية التي تمكنه من ترجمة تلك الفرص لاحقاً.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني قد أخضع عدة مباريات للمنتخب الأسترالي، سواء في مشوار التصفيات الآسيوية أو في بعض التجارب الودية الدولية وآخرها مواجهة الأردن في الدوحة، إلى متابعة دقيقة وتحليل أداء لم يترك شيئاً للمصادفة، حيث شدد رودولفو خلال محاضرة فنية مع لاعبي المنتخب مساء أمس، على ضرورة التحلي بالتركيز الشديد عند افتقاد الكرة، عبر فرض الرقابة اللصيقة على لاعبي الوسط بصفوف منتخب أستراليا، وضرورة منع أي عنصر بصفوف الكانجارو للتحرك بأريحية قبل أو داخل منطقة ال18، خاصة أن المنتخب الأسترالي يلعب بطريقة الاندفاع البدني للأمام، لتشكيل الضغط على دفاعات أي فريق يلتقيه.

ويعول الجهاز الفني على العناصر التي وصلت للجاهزية الكاملة، بعدما استقر تماماً على التشكيلة الأساسية التي ستبدأ اللقاء المرتقب غداً، والمتوقع أن تشهد تغييراً في بعض المراكز داخل الملعب وكذلك في الأدوار «التكتيكية» التي سيتم تنفيذها خلال سير أحداث المباراة.

علي صالح: نقاتل من أجل إسعاد الجماهير

أدلى علي صالح لاعب الوصل ومنتخبنا الوطني بتصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أكد خلالها جاهزية عناصر الأبيض للتحدي الجديد الذي سيدخلونه أمام منتخب أستراليا غداً ضمن مواجهة الملحق القاري، وأضاف: «كل تركيزنا يجب أن يكون على المباراة أمام أستراليا، يجب ألا نستبق الأمور، منتخب أستراليا منافس صعب، ويجب أن نقدم أفضل ما بوسعنا، ونحافظ على تركيزنا من البداية حتى النهاية لتحقيق الفوز عليه». ويفتقد منتخب الإمارات في هذه المباراة لخدمات فابيو ليما وصانع الألعاب خلفان مبارك، بسبب الإصابة، ولكن علي صالح أعرب عن ثقته في امتلاك الفريق للمقومات اللازمة لخوض هذا التحدي، وقال: «ليما يعتبر من أفضل اللاعبين في البلاد، وكنت أشاهده ولعبت إلى جانبه من بداية مسيرتي، ولكن كما أثبتنا في المباريات السابقة أننا قادرون على عبور التحديات، وأنا أعرف أن كل لاعب تم اختياره لتمثيل الإمارات سيقاتل بقوة من أجل جلب الفخر لجماهير كرة القدم الإماراتية». وعن بداياته مع منتخب الإمارات في كأس آسيا 2019، قال: «كأس آسيا 2019 كانت في مرحلة مبكرة من مسيرتي، ولهذا فقد كانت المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاماً هي الشيء الأهم الأول بالنسبة لي، وكانت فرصة لإثبات جدارتي باللعب مع المنتخب الوطني، وأعتقد أنني قمت بعمل جيد خلال تلك البطولة، وقد اكتسبت خلالها الكثير من الخبرة عبر اللعب ضد فرق مختلفة من قارة آسيا». وأضاف: «العديد من لاعبي منتخب 23 عاماً باتوا مع المنتخب الوطني الآن، وهذا الأمر يصنع روح وحدة داخل الفريق؛ لأنه لدينا مجموعة طموحة، وجميعنا نريد إثبات أنفسنا أولاً كفريق ثم كأفراد».

وليد عباس: اللاعبون على قدر التحدي

أكد وليد عباس، مدافع منتخبنا الوطني، أن جميع لاعبي المنتخب على قلب رجل واحد، حيث لا صوت يعلو على صوت الاستعدادات والتحضير للمواجهة الأسترالية، غداً «الثلاثاء»، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، يتعامل معها جميع اللاعبين على أنها لقاء مصيري وحاسم.

وأضاف: «جميع لاعبي المنتخب على قدر التحدي، الكل يؤمن بقدرة الفريق على تقديم مباراة قوية أمام منافس قوي لا يستهان به، لكن الأبيض حصل على الدفعة المعنوية اللازمة بالعودة لسكة الانتصارات في ختام مشوار التصفيات أمام كوريا الجنوبية مارس الماضي، وبات الجميع يفكر في المواجهة المرتقبة أمام أستراليا على أنها نهائي كؤوس».

وعن الضغوط الخاصة بهذا النوع من المواجهات، قال: «الثقة كبيرة في النفس، ولدينا لاعبون يمتلكون خبرات دولية كافية للتعامل مع أي ضغوط، خاصة أنها مواجهة متساوية لكلا الفريقين، فلا أفضلية لفريق على آخر، بل هي مجرد 90 دقيقة، يفوز فيها الأكثر قدرة على التعامل مع تلك الضغوط، والأكثر توفيقاً في استغلال الفرص، وأتمنى أن يوفق زملائي اللاعبون في ذلك».

وعن الدعم الجماهيري الكبير الذي ظهر عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وإعلان عدة شركات دعم انتقال الجماهير إلى الدوحة لتشجيع المنتخب، وتوفير تذاكر تصل إلى 5 آلاف تذكرة بالمجان لجماهير الإمارات، قال: «بالفعل.. دور جماهير المنتخب لا غنى عنه، نحن نتمنى أن نسعدهم ونحقق الفوز، وبالتأكيد حضورهم ومؤازرة المنتخب سيكون لهما فوائد عديدة، لاسيما من حيث بث الثقة في نفوس اللاعبين، لتقديم الأفضل داخل الملعب».

طاقم أوزبكي يُدير المباراة

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقماً أوزبكياً لإدارة مواجهة منتخبنا الوطني أمام نظيره الأسترالي، ويضم الطاقم إيلجير تانتاشي (حكم ساحة)، أندريه تسابنكوف (المساعد الأول)، تيمور جاينولين (المساعد الثاني)، هيونج جين من كوريا الجنوبية (الحكم الرابع)، محمد تقي من سنغافورة (حكم فيديو)، مينغ فو من الصين (مساعد حكم فيديو).

متابعة «إدارية» مستمرة

يُشكل حضور ومتابعة رئيس وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية حافزاً مهماً للاعبي الأبيض خلال وجودهم في الدوحة قبل المواجهة الأسترالية، حيث يحضر بشكل دائم حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وسويدان النابودة نائب رئيس اللجنة، وأحمد الطنيجي مشرف المنتخب الوطني، وعبدالله بن طوق عضو اللجنة.

وقال سويدان النابودة نائب رئيس لجنة المنتخبات: «إن المنتخب الوطني يستحق الدعم؛ لأنه سفير الكرة الإماراتية، وهو من صلب مسؤوليتنا تجاه الأبيض ولاعبيه، خاصة أن مباراة أستراليا تحتاج إلى مزيد من التكاتف والتعاون».

وأكد النابودة أن أجواء المعسكر تبشر بخير، ومعنويات اللاعبين في أفضل حالاتها، ونأمل أن ينعكس هذا الأمر على أداء الأبيض أمام المنتخب الأسترالي؛ لأن المباراة لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن ثقة اللجنة باللاعبين لا حدود لها.