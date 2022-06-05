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الرياضي
كومانز: تجنب «المعارك البدنية» مفتاح «الفوز الإماراتي»
كومانز: تجنب «المعارك البدنية» مفتاح «الفوز الإماراتي»
6 يونيو 2022 01:59

مراد المصري (دبي)

استعرضت صحيفة «جارديان» البريطانية الشهيرة، تحليل وتوقع شكل المواجهة المقبلة بين منتخبنا الوطني ونظيره الأسترالي في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2022، واستعانت بالهولندي برويل كومانز مساعد مواطنه بيرت فان مارفيك خلال فترتي قيادته لكل من «الأبيض» و«الكنجارو».
واعتبر كومانز في تصريحات أبرزها التقرير، أن كل شيء ممكن في هذه المواجهة التي ستكون وفق احتمالات مفتوحة للمنتخبين، مؤكداً أن من يدخل اللقاء بعقلية صحيحة سيكون الفائز.
ورداً على أن منتخبنا يضم لاعبين جميعهم يلعبون في الدوري المحلي، قال كومانز: هناك فائدة، حيث يلعب اللاعبون جميعهم داخل الدولة طوال الموسم، كما هناك الميزة الأكبر في القدرة على إيقاف الدوري مؤقتاً لتوفير وقت تدريب إضافي للمنتخب.
وتابع: لن تكون الحرارة عاملاً فارقاً في اللقاء، حيث ستقام المباراة على ملعب مكيف في الدوحة، داخل أرضية الملعب ستكون درجة الحرارة بين 17 و18 درجة مئوية وهي مريحة للغاية.
وتوقع كومانز عدم قيام مدربي المنتخبين بالمخاطرة في اللقاء، وقال: يجب أن تلعب بروح عالية وأن تقاتل وتحاول الدخول في مواقف لاعب ضد لاعب بكل ثقة، وبالنسبة للإمارات تحديداً، فهي بحاجة للسيطرة على خط الوسط وتجنب المعارك البدنية.
وتابع: من المحتمل أن تشكل عودة عمر عبد الرحمن من الإصابة عاملاً مهماً، حيث يمكنه إحداث فرق، لكنه لم يلعب الكثير من المباريات، ورغم ذلك لا يزال لديه لمسة بقدمه اليسرى جيدة للغاية، في حال نجح في إعادة تأسيس شراكته مع المهاجم علي مبخوت، فعندئذٍ سيكون المنتخب الإماراتي فاعلاً، مبخوت استثنائي، قاتل داخل الصندوق وخارجه وإحصائياته مرتفعة للغاية، لقد عانى قليلاً تراجع مستواه العام الماضي، لكنه يعود إلى المسار الصحيح في الوقت المناسب.
وأوضح أن أستراليا تمتلك عقلية تدرك من خلالها أنها لا تمتلك اللاعبين الأفضل في الوقت الحالي، لكن المجموعة تعرف كيف تكون الفريق الأفضل في أرضية الملعب.
وختم حديثه قائلاً: ستكون مواجهة متقاربة، أعتقد أن المنتخبين متساويان بالكفة في الوقت الحالي، لكن لسؤال الآن: هل تريد فقط الذهاب إلى كأس العالم أم أنك تريد حقاً الذهاب؟ الفريق الذي يريد حقاً، عليه المعاناة والتضحية واللعب كفريق واحد للفوز.

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