«الأبيض الأولمبي» يطارد الفوز الأول أمام طاجيكستان

معتصم عبدالله (دبي)

يبحث منتخبنا الوطني الأولمبي عن فوزه الأول في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، حينما يواجه نظيره منتخب طاجيكستان في السابعة من مساء اليوم، على استاد لوكوموتيف بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الرابعة، والتي تنطلق بلقاء السعودية واليابان في الخامسة مساءً على استاد باختاكور في سباق مشترك بين المنتخبين لحجز بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة. ويدخل «الأبيض الأولمبي» مواجهة الجولة الثانية بطموح الفوز فقط بعد تعثره في الجولة الأولى بالخسارة أمام اليابان 1-2، في الوقت الذي خسر فيه منافسه طاجيكستان ضمن الجولة ذاتها أمام السعودية 0-5 ليتذيل ترتيب المجموعة التي يتصدرها «الأخضر السعودي» برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف أمام اليابان «الوصيف»، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة في الدور الأول إلى ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 يونيو.

وتتوقف حظوظ منتخبنا في تجنب الوداع المبكر للنهائيات من الدور الأول في تحقيقه الفوز في مباراتيه على طاجيكستان والسعودية على التوالي، وهو يتسلح بسجل مشواره الجيد في المشاركات الثلاث الماضية في النهائيات القارية والتي شهدت عبوره إلى ربع النهائي في 2014 - 2016 - و2020 مقابل غيابه عن النهائيات في نسخة واحدة في إندونيسيا 2018.

وستكون مباراة اليوم الرابعة في تاريخ المواجهات الرسمية ل «الأبيض الأولمبي» وطاجيكستان على المستوى الأولمبي، والأولى في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، وسبق لمنتخبنا تحقيق الفوز في المواجهات الثلاث الماضية بنتيجة 3-0 و1-0 في التصفيات الأولمبية 2003، والفوز بنتيجة 3-0 في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2016 والتي استضافتها الإمارات في 2015.

وبدا الجهاز الفني للأبيض الأولمبي بقيادة الإسباني دينيس دا سيلفا واثقاً من حظوظ المنتخب في التأهل، حيث قال في حديثه عقب المباراة الأولى: «أشعر بالسعادة والفخر، وإذا واصلنا اللعب مثلما فعلنا في المباراة الأولى، فإننا لن نعاني مشاكل في التأهل. أنا حزين من أجل اللاعبين الذين كانوا يريدون تحقيق الفوز، ولكن في ذات الوقت لا أشعر بالقلق بعد مشاهدة ما قدمه فريقي».

في المقابل، اعترف أصل الدين حبيبوللاييف مدرب منتخب طاجيكستان بأن الخسارة القاسية لمنتخب بلاده في مباراة الجولة الأولى أمام السعودية بخماسية نظيفة، كانت طبيعية بالنظر لمستوى الأداء، وقال: «أعتذر لجماهيرنا عن النتيجة.. المشكلة بالنسبة لنا كانت بسبب الحالة البدنية للاعبين».

وأضاف: «لسوء الحظ يجب أن نعترف بواقع الفريق الحالي، خاصة وأننا نفتقد عدداً من اللاعبين الذين التحقوا بالمنتخب الوطني، ولهذا فإننا ننظر إلى فرص الفريق بواقعية، بالنظر إلى عدد اللاعبين الذين يغيبون عنا في هذه البطولة».

دينيس سيلفا: علينا تحسين صناعة الفرص

شدد الإسباني دينيس سيلفا مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي على ضرورة الظهور بصورة أفضل من الناحية الهجومية في هذه المباراة، وقال: يجب أن نتحسن أكثر في صناعة الفرص، نحن فرضنا أفضليتنا خلال المباراة الأولى ولم نمنح منتخب اليابان الكثير من فرص التسجيل.

وأردف بالقول: المشكلة أننا بحاجة لصنع المزيد من الفرص وإرسال المزيد من الكرات إلى داخل المنطقة وابتكار مواقف أكثر للمواجهات الفردية، هذه هي الأمور التي كنا نفتقدها في المباراة الأولى، والتي سنحاول تحسينها. وتابع: لدينا فرصة كبيرة بتحقيق الفوز على طاجيكستان مثل أي مباراة أخرى، واللاعبون يشعرون بالثقة ويؤمنون بأنفسهم، علماً بأننا في التصفيات مررنا بذات الموقف عندما خسرنا المباراة الأولى 1-2 ثم فزنا في آخر مباراتين لنحصل على بطاقة التأهل.. نحن نعد هذا الفريق لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وبالتالي فإن الخبرة التي نحصل عليها هنا رائعة، نحن هنا لنحقق الانتصارات وفي ذات الوقت لمنح الخبرة للاعبين الشباب.

حبيبوللاييف: التغييرات التكتيكية ضرورة

أكد أصل الدين حبيبوللاييف مدرب منتخب طاجيكستان الأولمبي السعي لتقديم الأفضل في مواجهة «الأبيض الأولمبي» رغم افتقاد منتخبه لعدد من لاعبيه الأساسين مع المنتخب الأول، وقال «للأسف نحن نفتقد العديد من اللاعبين في هذه البطولة، لكن يجب أن نعمل بالتشكيلة المتاحة ونقدم أفضل ما بوسعنا في المباراة أمام الإمارات. وأضاف: في المباراة الأولى قمنا بإشراك ثلاثة مدافعين ثم تحولنا للعب بخمسة مدافعين، ومن الضروري أن نقوم بعمل تغييرات تكتيكية في المباراة أمام الإمارات، رغم النقص في صفوفنا. وأوضح: سأقوم بعمل بعض التغييرات في التشكيلة مقارنة بالمباراة الأولى، ولكن هذه التغييرات لن تكون كبيرة، ما يقلقني أكثر هو الحالة البدنية للاعبين، وهو ما يجب أن نعمل على معالجته.