وفود بطولة العالم للمواي تاي تشيد بـ «التنظيم الرائع»

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت الوفود التي شاركت في بطولة العالم للمواي تاي «أبوظبي 2022»، التي اختتمت أمس الأول بمركز أبوظبي للمعارض، من خلال استبيان لجنة العلاقات العامة بالنجاح التنظيمي والفني والجماهيري، الذي شهدته البطولة في كافة الجوانب، والتي اعتبرت من أعظم بطولات العالم للمواي تاي، حيث كتب لها النجاح بدرجة عالية من الكفاءة، لتخرج مثالية في جانبي الإبداع والنتائج بفوز منتخب شباب الإمارات للمواي تاي بلقب بطولة العالم تحت 23 عاماً، وتتويجه بلقب بطل العرب وآسيا لتلك الفئة العمرية التي تمثل مستقبل اللعبة، كما نال منتخبنا لقب وصيف آسيا والعالم، بينما فازت المغرب بالمركز الثالث في الترتيب العام ولقب بطل أفريقيا.

وكانت البطولة فرصة مثالية للمنتخبات التي تستعد للمشاركات المقبلة، والتي تتمثل في دورة الألعاب العالمية للمواي تاي، التي ستقام في ولاية برمنجهام بالولايات المتحدة الأميركية، اعتباراً من 12 يوليو المقبل بمشاركة 4 لاعبين من منتخبنا، هم البطل الذهبي إلياس حبيب علي، ونور الدين سمير وأمين المعتصم، وبطل العالم للشباب محمد سعيد مرضي، وتعقبها اعتباراً من يوم 9 وحتى 21 أغسطس المقبل بطولة العالم للشباب 2022 IFMA وبطولة العالم للأندية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومع ختام بطولة البطولات العالمية احتلت تايلاند المركز الأول في بطولة العالم والأول على آسيا، واحتل منتخب الإمارات المركز الثاني، على مستوى العالم، بجانب لقب بطولة العالم للشباب ووصيف آسيا، وجاء منتخب المغرب ثالثاً في الترتيب العام وبطل أفريقيا، وحسب الترتيب جاءت بعد ذلك منتخبات تركيا، السويد، كرواتيا، ماليزيا، بولندا، كازاخستان، وإيران عاشراً.

إلياس حبيب: «الذهبية» هديتي إلى «الأب الروحي»

أهدى بطلنا الذهبي إلياس حبيب علي، الميدالية الذهبية التي حققها في اليوم الختامي لبطولة العالم للمواي تاي إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة «الأب الروحي لرياضة المواي تاي»، وإلى الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان راعي الحفل الختامي للبطولة، وإلى عبد الله النيادي رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي للمواي تاي، وإلى الجمهور الإماراتي.

وأضاف البطل إلياس حبيب «نمر الحلبة»: أشكر الجمهور الغفير الذي ساند منتخبنا خلال فعاليات البطولة، بعد الدعم الذي قدمه لي في المباراة الختامية. وقال: لقد درست مع المدير الفني قبل المباراة النهائية قدرات اللاعب المنافس جيداً، والحمد لله تمكنت من التفوق عليه بفضل بتطبيق تعليمات المدرب، والمباراة كانت صعبة جداً لكن الحمد لله حققت الهدف المطلوب في هذه البطولة التي كان نجمها الجمهور من عشاق اللعبة، التي اتسعت قاعدتها بفضل جهود الاتحاد برئاسة عبدالله النيادي تطلعاً للمزيد من الإنجازات واعتماداً على الشباب الصاعد، الذي فاز بلقب بطولة العالم تحت 23 سنة. مما يؤكد أن مستقبل المواي تاي الإماراتي يبشر بنتائج عظيمة بفضل الرعاية والدعم.