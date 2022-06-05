المهيري مديراً تنفيذياً للاتحاد الآسيوي

أبوظبي (الاتحاد)

كلف الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي للاتحاد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي (IFMA)، بشغل منصب المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي الذي يرأسه لدورة جديدة عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات، ورئيس الاتحاد العربي للمواي تاي. ويأتي تكليف المهيري تزامناً مع استضافة الإمارات لمقر الاتحاد الآسيوي لدورة جديدة تمتد حتى 2026 عقب انتخاب النيادي مؤخراً في أبوظبي بالإجماع ليرأس اتحاد اللعبة القاري، بعد الطفرة الرائعة التي شهدتها اللعبة على مستوى المنطقة منذ ميلاد اتحاد الإمارات للمواي تاي في مايو 2017. وأكد طارق المهيري أن الإجماع على رئاسة عبدالله النيادي للاتحاد الآسيوي وتكليفه بمنصب المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، يؤكد مكانه دولة الإمارات وثقة القارة الصفراء في كفاءة أبنائها، والمكانة المرموقة التي تحتلها الدولة على كافة المستويات في ظل قيادتنا الرشيدة والدعم الذي يجده قطاع الشباب والرياضة، بجانب الدعم المباشر والمستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للرياضة بشكل عام ورياضة المواي تاي على وجه الخصوص، مما جعل رياضتنا تتبوأ مكانة مرموقة بين الأمم، وهو ما يدعو للاعتزاز والفخر.