إشادة باحتراف نجوم «الشاطئية» في أوروبا

دبي (الاتحاد)

ثمّن علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لنشاط كرة القدم الشاطئية ومتابعته الحثيثة لكافة أنشطتها، وحرصه الدائم على الوصول باللعبة وممارسيها لمستوى أعلى من الاحترافية من خلال المسابقات المحلية، التي شهدت مشاركة واسعة من الأندية واللاعبين، بالإضافة للأجواء التنافسية الكبيرة بين الفرق المشاركة في المسابقتين. وأضاف علي حمد البدواوي: «نجحنا في ضخ عناصر جديدة لصفوف منتخبنا الوطني، ولم يقف دعم اتحاد الكرة عند هذا الحد، بل امتد لتشجيع اللاعبين على الاحتراف الخارجي لإكسابهم المزيد من الخبرات الضرورية، وهو ما تحقق عندما تلقى 8 لاعبين بمنتخبنا الوطني عقوداً احترافية في أندية ألمانية وبرتغالية ويونانية».

الجدير بالذكر أن لاعبي منتخبنا الوطني حميد البلوشي «حارس مرمى»، وعلي محمدي انضما لصفوف نادي فيلا فلور البرتغالي، ووليد محمدي لنادي ريال مونستر الألماني، فيما انضم وليد بشر لنادي نابولي باترون اليوناني، ومحمد الجسمي «حارس مرمى» لنادي شافيز البرتغالي.

وانضم كذلك عبدالله عباس، وجمال محمد لصفوف نادي فيلا فلو البرتغالي، ومحمد علي لنادي شافيز البرتغالي، الذين سيشاركون في مسابقتي دوري وكأس البرتغال.