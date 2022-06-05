بوفتيني يدعم دفاعات «الإمبراطور» بـ «أرقام مميزة»

دبي (الاتحاد)

جاء إعلان نادي الوصل عن تعاقده مع اللاعب المغربي سفيان بوفتيني في صفقة انتقال حر ليمثل دعماً لخط الدفاع الوصلاوي في الموسم القادم المنتظر.

سفيان الذي لعب في آخر محطاته مع نادي الأهلي القطري ويمثل منتخب المغرب للمحليين، يبلغ من العمر 28 عاماً ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، إضافة إلى بعض القدرات في محور الارتكاز.

وقد برز سفيان بشكلٍ ملحوظ عندما شارك في كأس أمم أفريقيا للمحليين مع منتخب المغرب في النسخة الأخيرة التي حققها أسود الأطلس بجدارة.

وحصل بوفتيني فيها على ثاني أفضل تقييم في البطولة، وكان من المساهمين الرئيسيين في تحقيق اللقب. كما سجل أهم هدفين افتتاحيين في نصف النهائي أمام الكاميرون والنهائي أمام مالي، وقد حقق أعلى الأرقام في التمريرات الصحيحة (320) والكرات الطويلة (41) واستعاد الكرات (50) بين جميع اللاعبين.

أما مع نادي الأهلي القطري، فهو أفضل لاعب في الفريق خلال الموسم المنصرم، وقد خاض 19 مباراة في الدوري استطاع فيها أن يكون الأعلى على جميع اللاعبين في نسبة التدخلات الناجحة (79%) والالتحامات الناجحة (71%) والصراعات الهوائية الناجحة (74%)، كما كان أكثر اللاعبين قطعاً لتمريرات الخصم (176 مرة). وتميز على مستوى المراوغات بتحقيق أعلى نسبة نجاح والتي بلغت 89%.

وعلى الجانب الآخر، فقد أتى فريق الأهلي رابعاً في قائمة أضعف خطوط الدفاع بـ39 هدفاً في مرماه، ومن الأمور المزعجة أنّ أخطاء سفيان في التغطية والرقابة والتمرير أدت إلى 22 تسديدة على مرمى الفريق ومنها ما تم تسجيله.

يعتبر سفيان بوفتيني من المدافعين الذين يملكون جودة فنية جيدة جداً وقادرة على تقديم الفائدة للوصل إلى جانب العناصر الأخرى الدفاعية. ولكن تبقى الأخطاء المباشرة في التمرير والاندفاع المبالغ فيه نقاط قد تعيق الفائدة المنتظرة.