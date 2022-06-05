كارفالهال: لهذه الأسباب اخترت «العنابي»

مراد المصري (دبي)

كشف البرتغالي كارلوس كارفالهال مدرب الوحدة الجديد، أن «العنابي» يمتلك مشروعاً رياضياً واعداً، جعله يتحفز لاختيار قيادة الفريق الموسم المقبل رغم تلقيه اتصالات من نحو 8 أندية قبل تحديد وجهته النهائية.

وجاء حديث كرفالهال مع صحيفة «أو جوجو» البرتغالية.

وقال: الوحدة كان يمتلك العرض الأكثر توازناً من الناحية الرياضية والمالية، تلقيت بعض العروض الشيقة من الناحية الرياضية لكنها افتقدت للتوازن، الوحدة لديه مشروع رياضي جذاب للغاية، إلى جانب كونه الأكثر اهتماماً وجدية، لذلك أدركت على الفوز أنه في هذا النادي سأجد التوازن الرياضي المطلوب من القتال ومحاولة الفوز بالألقاب.

وحول الخيارات الأخرى التي امتلكها، قال: عندما بدأت الاتصالات كان هناك نحو ثمانية أندية تمثل لي خياراً، لكن من ناحية فنية شعرت برغبة كبيرة في القيام بهذه الخطوة.