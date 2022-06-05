4 أسباب تفتح باب سان جيرمان لدخول مورينيو

معتز الشامي (دبي)

في الوقت الذي كان يترقب فيه العالم قيادة "الأسطورة" زين الدين زيدان لكتيبة باريس سان جيرمان، والذي يضم كوكبة من ألمع النجوم، خصوصاً بعد التجديد لكليان مبابي انقلبت الأمور رأساً على عقب، حيث ابتعد زيدان تماماً عن النادي الباريسي وبات البرتغالي مورينيو هو الأقرب حالياً.

وكشفت عدة تقارير صحفية عن الدوافع الحقيقية لدخول جوزيه مورينيو، سباق المفاوضات لقيادة باريس سان جيرمان، وأول تلك الدوافع كشفتها صحيفة "تليجراف"، وهو وجود صديقه المقرب لويس كامبوس في منصب المدير الرياضي للنادي الفرنسي، حيث سبق له العمل مع مورينيو في ريال مدريد.

وكشفت الصحيفة أن ثاني الأسباب لترشيح مورينيو كأحد أقوى الأسماء لقيادة النادي الفرنسي، هو أنه عاد إلي طريق الإنجازات بعدما فاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي مع روما، وذلك رغم ارتباطه بعقد مع النادي الإيطالي لعامين قادمين، لكن ذلك لن يعيق سان جيرمان عن دفع قيمة الشرط الجزائي.

ويعد إنجاز مورينيو مع روما، هو الأكثر تأثيراً على قرار إدارة باريس سان جيرمان، للتعاقد معه خلفاً للأرجنتيني بوكيتينو، المتوقع رحيله عن الفريق بشكل نهائي، حيث أصبح "سبيشل ون"، أول مدرب يفوز بكؤوس الأندية الثلاثة، ما يعزز فرصة النادي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

بينما جاء السبب الثالث بحسب "تليجراف" في إدراك إدارة باريس سان جيرمان، الحاجة إلي تغيير الثقافة السائدة في النادي، ومن المؤكد أن مورينيو قادر على تحقيق تلك الميزة بالمنافسة على الألقاب الأوروبية، لكن مع ضرورة إقناعه بترك روما، خصوصاً بعد إعلان رغبته في البقاء بالموسم المقبل.

ويتعلق رابع الأسباب بزين الدين زيدان الذي يحلم بقيادة منتخب فرنسا عقب مونديال الدوحة 2022، وبالتالي سيكون من الصعب بناء مشروع النادي المستقبلي وهو ما فتح المجال لدخول مورينيو في الصورة حالياً.

وبخلاف تلك الأسباب لاستهداف النادي الفرنسي للبرتغالي مورينيو، يتبقى سبباً أهم ويتعلق بمباركة كليان مبابي لتلك الخطوة، حيث يعد اللاعب من المعجبين بمورينيو، ووفق ما ذكر عن تفاصيل عقده مع سان جيرمان، فإن مبابي سيكون أحد الأسباب المرجحة لكفة أي مدير فني قبل التعاقد معه، وكذلك الحال بالنسبة للصفقات الجديد.