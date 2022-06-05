منصور بن زايد يناقش مع جوارديولا والمبارك خطط «السيتي» للموسم المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي, الإسباني بيب جوارديولا مدرب «البلومون»، بحضور خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة النادي.

وذكر الحساب الرسمي لسموه على "تويتر" أن الاجتماع جاء في أعقاب فوز النادي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخراً، ولمناقشة خطط الموسم المقبل 2022-2023".

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 93 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الذي حل في المركز الثاني، وهي المرة الثامنة في تاريخ النادي، والثانية على التوالي، والرابعة في آخر 5 سنوات، التي يحقق فيها «البلومون» لقب البطولة الأفضل حول العالم علي مستوي الأندية.