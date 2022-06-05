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الرياضي
صفقة تدمر استمرار صلاح مع ليفربول
صفقة تدمر استمرار صلاح مع ليفربول
5 يونيو 2022 14:12

معتز الشامي (دبي)
التجديد لمحمد صلاح لا يزال حديث وسائل الإعلام العالمية، خاصة بعدما تمسك "الفرعون المصري" براتب أسبوعي يقدر بـ500 ألف استرليني، بينما عرض ليفربول 400 ألف استرليني فقط بحسب بعض التقارير العالمية، لكن الأمر قد يختلف بعد دخول برشلونة بشكل جاد على خط التفاوض مع "الفرعون".
حيث كشفت صحيفتا ميرور وديلي ميل عن تلقي محمد صلاح نجم ليفربول، وعداً من خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بضمه في صفقة انتقال حر، لصفوف البارسا الصيف المقبل، خاصة وأن اللاعب سيدخل في يناير المقبل مرحلة المفاوضات مع أي فريق يريده.
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان للتجديد، في الوقت الذي أعلن فيه ساديو ماني عن رغبته في الرحيل إلى بايرن ميونيخ، ما يضع الفريق أمام أزمة جديدة وغير متوقعة الموسم المقبل، حيث سيكون على "الريدز" التمسك بالفرعون المصري بأي ثمن.
وأشارت "ديلي ميل" إلى أن صلاح تلقى وعداً بالفعل من إدارة برشلونة وخوان لابورتا، بالتعاقد معه الصيف المقبل أو على أقل تقدير في يناير المقبل خلال الـ6 أشهر الأخيرة، في عقده مع الريدز، خصوصاً أن باب التجديد مع ليفربول بات مغلقاً الآن.
فيما أشار تقرير لـ"ميرور" إلى أن توقيع البارسا لصفقة رعاية ضخمة تقارب الـ235 مليون جنيه استرليني مع شركة "سبوتيفاي"، ستوفر السيولة المالية الكافية لإغراء صلاح براتب سنوي ضخم، يعوضه خطوة الرحيل عن ليفربول الذي حقق معه الكثير من النجاحات.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن الوعد الذي تلقاه صلاح من خوان لابورتا رئيس برشلونة، هو السبب وراء المماطلة في التجديد مع ليفربول، خصوصاً أنه سيحصل على راتب في الكامب نو لن يقل عن 500 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، كما يطلب من "الريدز" حالياً.

محمد صلاح
ليفربول
برشلونة
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