بطلة رولان جاروس تستعد لاختبار «العشبية»

باريس (أ ف ب)

رفضت البولندية إيجا شفيونتيك أن تضع نفسها تحت الضغط عقب تتويجها بلقب بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، بتأكيدها أنها ستقارب بطولة ويمبلدون الإنجليزية المقررة بين 27 يونيو و10 يوليو "من دون توقعات"، رغم سلسلتها الرائعة التي بلغت 35 مباراة متتالية بلا هزيمة.

وأحرزت شفيونتيك السبت لقب رولان جاروس للمرة الثانية في مسيرتها بعد هيمنتها على المباراة النهائية وفوزها على الأميركية كوكو جوف 6-1 و6-3.

وباتت البولندية البالغة 21 عاماً أول لاعبة منذ الأميركية فينوس وليامز عام 2000 تصل إلى 35 فوزاً متتالياً، لكنها ما زالت بعيدة جداً عن الرقم القياسي المسجل باسم التشيكوسلوفاكية-الأميركية مارتينا نافراتيلوفا «74 فوزاً متتالياً عام 1984».

وبعد القرار المفاجئ للأسترالية آشلي بارتي باعتزال اللعب عقب تتويجها بداية الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، فرضت شفيونتيك نفسها النجمة الأبرز في ملاعب الكرة الصفراء، محققة السبت لقبها السادس توالياً.

في 2020، شكّل وصول البولندية إلى نهائي رولان جاروس مفاجأة مدوية، لاسيما أنها كانت تشارك في البطولة الفرنسية للمرة الثانية فقط في مسيرتها، ولم يسبق لها أن ذهبت إلى أبعد من الدور الرابع في أي من مشاركاتها السابقة في البطولات الأربع الكبرى.

توّجت شفيونتيك مشوارها الرائع بإحراز اللقب على حساب الأميركية صوفيا كينين بالفوز عليها 6-4 و6-1، معلنة عن نفسها كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في عالم الكرة الصفراء.



لكنها دخلت نسخة هذا العام من البطولة الفرنسية وهي في وضع مختلف تماماً عما كانت عليه في 2020، إذ باتت المصنفة أولى عالمياً بعد قرار بارتي الاعتزال.

وفي ظل المستوى الذي تقدمه هذا الموسم، بدا جلياً أنه سيكون من الصعب على أحد الوقوف في وجه مسعاها لإحراز لقبها الكبير الثاني ومواصلة مسلسل انتصاراتها.

ولم تذق شفيونتيك طعم الهزيمة منذ منتصف فبراير، حين سقطت في الدور ثمن النهائي لدورة دبي على يد بطلة سابقة لرولان جاروس بشخص اللاتفية يلينا أوستابنكو.

وأظهرت البولندية أن قوتها ليست محصورة بنوع معين من الملاعب، فبعد تتويجها بطلة على الملاعب الصلبة في دورتي إنديان ويلز وميامي الألف بحسب تصنيف "دبليو تي أيه" لتضيفهما إلى لقب الدوحة، فرضت هيمنتها على الملاعب الترابية بتتويجها بطلة لدورتي شتوتجارت وروما والآن رولان جاروس.

وعليها الآن أن تظهر تطورها على الملاعب العشبية، التي اكتفت فيها بأربعة انتصارات مقابل أربع هزائم من دون احتساب التصفيات.

وخرجت شفيونتيك منتصرة من المباريات النهائية التسع الأخيرة التي خاضتها، فيما يعود النهائي الوحيد الذي خسرته في مسيرتها إلى عام 2019، حين كانت في السابعة عشرة من عمرها في دورة لوجانو السويسرية على يد السلوفينية بولونا هيرتسوج.

وكشفت البولندية أنها تحاول التعامل مع المباريات النهائية "كأي مباراة أخرى، وهو أمر صعب وغير ممكن إلى حد كبير لأنه سيكون هناك دائماً كم أكبر من الضغط".

وتابعت: أدرك بأن التوتر سيكون مسيطراً أيضاً على منافساتي، بالتالي أحاول ألا أصاب بالذعر وأن أكون أقل توتراً منهن.

ورفعت شفيونتيك عدد انتصاراتها في رولان جاروس إلى 21 مقابل هزيمتين فقط، لكنها ما زالت بعيدة جداً عن رقم مثالها الأعلى الإسباني رافايل نادال، الذي حقق حتى الآن 111 فوزاً مقابل 3 هزائم في طريقه إلى 13 لقباً في البطولة، التي يخوض لاحقاً مباراتها النهائية للمرة الرابعة عشرة في مواجهة النروجي كاسبر رود.