مجيدي يداعب «سنوات التألق» في قيادة «النمور»

سلطان آل علي (دبي)

أعلن نادي اتحاد كلباء عن التعاقد مع المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، ليقود «النمور» في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.

ويعود فرهاد إلى الدوري الإماراتي مدرباً، بعد أن صال وجال لاعباً بقمصان الوصل والعين والأهلي «سابقاً» والنصر خلال 7 سنوات متتالية، سجل فيها 77 هدفاً وضعته خامس الهدافين الأجانب في تاريخ الدوري، وحسم البطولات والألقاب وكسب محبة الجماهير والعشاق.

فرهاد المدرب لا يملك سوى تجربة واحدة مع نادي استقلال طهران، وقد بدأت في 2018 بصفة مساعد المدرب، وهو يبحث في كرة الإمارات عن تميز يشبه تميزه كلاعب.

تولى مجيدي قيادة استقلال طهران في عام 2019 ولمدة موسمين، حقق الإنجاز التاريخي لفريق استقلال وذلك بتحقيق الدوري الإيراني للمحترفين دون خسارة خلال 30 مباراة، إضافة إلى أعلى رصيد من النقاط في تاريخ المسابقة بـ68 نقطة، كما حصل على لقب أقوى خط دفاع في تاريخ البطولة باستقباله 10 أهداف فقط.

وقاد فرهاد استقلال طهران لأول لقب دوري منذ 8 مواسم متتالية، حيث يعود آخر لقب إلى موسم 2012/2013 والمصادفة أن مجيدي كان قائد الفريق في ذلك الوقت ورفع درع البطولة قبل أن يعتزل الملاعب.

وينتظر فرهاد تحدياً جديداً مع اتحاد كلباء، حيث أنها ثاني تجربة في مسيرته التي لم تكمل أكثر من عامين، كما أنه يعمل في بيئة مختلفة وبأهداف وطموحات وإمكانيات لا تتشابه مع ناديه السابق.