«السلة» يعبر إلى الدور الثاني من تصفيات آسيا

علي معالي (دبي)

تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال إلى المرحلة الثانية من تصفيات كأس آسيا، رغم خسارته المباراة الثانية والأخيرة في مجموعته الأولى من قطر 48/52، في المنافسات التي جرت بالدوحة، وكان منتخبنا قد فاز في مباراته الأولى على نظيره العماني 74/ 65، وتأهلت المنتخبات الثلاثة التي شارك في المجموعة نظراً لانسحاب سريلانكا قبل التصفيات.

وفي المجموعة الثانية التي جرت مبارياتها في فلسطين، تصدر المنتخب الفلسطيني قمة المجموعة بفوزين على العراق والكويت، بنتيجة 91- 81 و85- 78 على التوالي، لتؤكد هذه التصفيات أن الأرض والجماهير ساهمت في صدارة كل من قطر وفلسطين للمجموعتين، رغم تأهل المنتخبات الثلاثة أيضاً للدور الثاني، وتصبح المنافسة ملتهبة بين المنتخبات الـ 6 في المباريات، التي ستقام في فبراير 2023 من أجل صعود الـ 4 الأوائل في الترتيب إلى نهائيات كأس آسيا.

وقدم منتخبنا أداءً جيداً خلال المباراتين، حيث نجح في الأولى بخبرة لاعبيه ومجموعة الشباب التي تواجدت هذه المرة، في كسب الثقة الكبيرة بعد التتويج منذ أيام بلقب الألعاب الخليجية، التي جرت في الدوحة، ووضع الجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب منتخبنا على طريق جيد ومناسب نحو استعادة السلة البريق، خصوصاً مع التألق اللافت من جانب الثنائي محمد عبداللطيف الأكثر تسجيلاً بـ 18 نقطة أمام عمان، وقيس عمر الأكثر تسجيلاً بـ 10 نقاط و11 متابعة و5 مساعدات أمام قطر.