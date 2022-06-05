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الرياضي
ماني «الهداف التاريخي» للمنتخب السنغالي
ماني «الهداف التاريخي» للمنتخب السنغالي
5 يونيو 2022 12:17

برلين (د ب أ)
أصبح ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي الهداف التاريخي لمنتخب السنغال بعد تسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال الفوز على بنين 3-1 مساء «السبت» في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.
وسجل ماني هدفين من ضربتي جزاء وتكفل بتسجيل الهدف الثالث في داكار ليرفع رصيده إلى 32 هدفاً خلال 90 مباراة خاضها مع بلاده.
وحطم ماني (30 عاماً) الرقم القياسي المسجل بأسم مواطنه هنري كامارا الذي أحرز 31 هدفاً لبطل أفريقيا.
وجاء إنجاز ماني وسط تكهنات متزايدة حول مستقبله بعد موسم أخر مذهل قدمه في ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.
وقال ماني أنه سيترك القرار بشأن مستقبله في أيدي الشعب السنغالي، وسط تقارير حول إمكانية انتقاله لبايرن ميونيخ الألماني.

ساديو ماني
منتخب السنغال
كأس الأمم الأفريقية
ليفربول
بايرن ميونيخ
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