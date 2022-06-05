«كأس زايد» يحتفل باليوم الوطني للسويد

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار جارديت العشبي في العاصمة السويدية ستوكهولم عصر غدٍ «الاثنين»، فعاليات سباق كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 1500 متر «قوائم»، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 250 ألف كرونا سويدية، والذي يقام تحت مظلة النسخة الرابعة عشر من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ويتوقع أن يحضر الحدث التاريخي بالتزامن مع اليوم الوطني لمملكة السويد 50 ألف متفرج.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

ويضم سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 8 من نخبة الخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق أبرزها «أيمن» بقيادة فردريك جينتزكي، ويبلغ تصنيفه (81)، و«لزوم الخالدية» البالغ تصنيفه (72)، بقيادة مايكل برافو نارفيز، و«ديجلانو» البالغ تصنيفه (82)، بقيادة مالين هولمبيرج، وجميعهم للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون.

وينافس على اللقب أيضاً «مهيمن» لإسطبلات أي بي للقدرة، بإشراف أنيللي إريكسون، وقيادة أندرياس دالبارك تابيا، وتصنيفه (78)، و«سي آر يقظان» البالغ تصنيفه (77)، لماري سيدربوم، بإشراف نفس المالكة وقيادة الفارسة المتدربة انجليكا بيرج.

ويكمل القائمة «سهم الخالدية» بقيادة شين كارلسون، و«فاريتز جواد» بقيادة الفارسة ريبيكا ستيل جلوف، و«ماكس فاكتور» بقيادة الفارسة تينا لانجستروم.