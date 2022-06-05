الإثنين 6 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«تونسي» الأقرب لقيادة العروبة في «الأولى»
«تونسي» الأقرب لقيادة العروبة في «الأولى»
5 يونيو 2022 10:30

فيصل النقبي (الفجيرة)
تعكف اللجنة الفنية في إدارة نادي العروبة على البحث عن مدرب عربي جديد يقود الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى ورحيل مدربه التونسي فتحي العبيدي لتدريب الإمارات.
وتدرس اللجنة عدداً من السير التدريبية لمدربين مختلفين من الجنسيات العربية، تمهيداً لاختيار أحدهم لقيادة الفريق.
ومن بين السير التدريبية، يبرز اسم مدرب تونسي درب عدداً من الأندية التونسية ولديه سجل حافل في صعود الأندية التي يدربها لمصاف الأندية الممتازة، وكذلك توجد بعض الأسماء المواطنة على أن يتم الاختيار قريباً لترتيب وضع الفريق ووضع برنامج الإعداد لدوري الدرجة الأولى.
وكان العروبة قد هبط للأولى بعد احتلاله المركز 13 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

نادي العروبة
دوري الدرجة الأولى
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
ريجيكامب: تدريب الوصل «غلطة»!
الرياضي
ريجيكامب: تدريب الوصل «غلطة»!
اليوم 12:26
محمد بن ثعلوب يهنئ النيادي برئاسة «آسيوي» المواي تاي
الرياضي
محمد بن ثعلوب يهنئ النيادي برئاسة «آسيوي» المواي تاي
اليوم 12:24
الإمارات تستضيف البرلمان العربي للطفل بالشارقة في يوليو المقبل
دنيا
الإمارات تستضيف البرلمان العربي للطفل بالشارقة في يوليو المقبل
اليوم 12:20
سعيد مصبح محمد الكعبي يكتب: "محمد بن زايد .. أمير الإنسانية"
الإمارات
سعيد مصبح محمد الكعبي يكتب: "محمد بن زايد .. أمير الإنسانية"
اليوم 12:09
"أوبر" تكشف عن أغرب "المفقودات" في رحلاتها
دنيا
"أوبر" تكشف عن أغرب "المفقودات" في رحلاتها
اليوم 12:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©