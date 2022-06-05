«تونسي» الأقرب لقيادة العروبة في «الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تعكف اللجنة الفنية في إدارة نادي العروبة على البحث عن مدرب عربي جديد يقود الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى ورحيل مدربه التونسي فتحي العبيدي لتدريب الإمارات.

وتدرس اللجنة عدداً من السير التدريبية لمدربين مختلفين من الجنسيات العربية، تمهيداً لاختيار أحدهم لقيادة الفريق.

ومن بين السير التدريبية، يبرز اسم مدرب تونسي درب عدداً من الأندية التونسية ولديه سجل حافل في صعود الأندية التي يدربها لمصاف الأندية الممتازة، وكذلك توجد بعض الأسماء المواطنة على أن يتم الاختيار قريباً لترتيب وضع الفريق ووضع برنامج الإعداد لدوري الدرجة الأولى.

وكان العروبة قد هبط للأولى بعد احتلاله المركز 13 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.