كامافينجا: بنزيمة الأجدر بـ «الذهب»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يعيش النجم الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا «19عاماً» لاعب وسط ريال مدريد الإسباني «حلم يقظة» جميل، بعد أن نجح في أول سنة له مع «الملكي» في أن يسهم في الفوز ببطولة الدوري «الليجا» ودوري الأبطال.

وفي حوار خاص لشبكة راديو مونت كارلو سبورت الفرنسية، تحدث كامافينجا عن طموحاته مع الريال ومنتخب «الديوك»، وأبدى تفهمه لكونه يلعب بديلاً في ظل وجود ثلاثة عمالقة في وسط الريال «كاسيميرو ومودريتش وكروس»، ولكنه «بديل سوبر» قادر على تنفيذ ما يطلبه مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على أرض الملعب.

وفي البداية قال كامافينجا: أنا راض ٍ تماماً عن الوقت الذي لعبته مع الفريق وعن موسمي الأول في سانتياجو برنابيو بوجه عام، فعندما جئت إلى هنا، قيل لي إنني ربما لا ألعب كثيراً في السنة الأولى، ولكنني لعبت عدداً لابأس به من المباريات، وهذا يرضيني.

وتابع قائلاً: من المؤكد أنني كنت أتمنى لعب المزيد من الوقت، والمشاركة في كل المباريات، ولكن كان لابد أن أتحلى بالصبر، وأنا سعيد لأنني تعلمت الكثير في غرفة ملابس الريال واستفدت من نجوم كبار قدموا لي نصائح مهمة.

وأشاد كامافينجا بالمجموعة كلها وقال: أن تكون مع مثل هذه المجموعة، ستحظى بمساعدة كبيرة منهم ولن يبخلوا عليك بأية نصائح، واعترف بأنه تربطه بثلاثي خط الوسط علاقة وطيدة ويستفيد منهم ويجيد في مراكزهم، لأنه يجيد اللعب رقم 6 ورقم 8 وإن كان يفضل رقم 6 مثل كاسيميرو، لأن ذلك يتيح له البناء والتحضير من الخلف، وبدء الهجمات السريعة، كما إنه يحب لمس الكرة كثيراً، وإن كان ذلك يتطلب الكثيرمن التضحيات، وقال إنه اعتاد الحديث مع كاسيميرو كثيراً لكي يستفيد من خبراته الطويلة.

ووجه كامافينجا إشادة خاصة إلى مواطنه النجم كريم بنزيمة قائد الريال، والمرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم، وقال: كريم في طريقه للفوز بها على ما أعتقد، فهو يستحقها، ولقد ساعدني كثيراً في التأقلم والانسجام مع الفريق.

وعن طموحاته مع منتخب بلاده، رغم إن ديدييه ديشامب المديرالفني لم يستدعه هذه المرة إلى القائمة المختارة لخوض 4 مباريات خلال شهر يونيو الجاري في إطار فاعليات بطولة دوري الأمم الأوروبية، قال كامافينجا: أنا سعيد لكوني بدأت مع المنتخب في هذه السن الصغيرة، ولكنني كنت أقل جاهزية، وأشعر بالرهبة قليلاً، ولكنني أسعى مستقبلاً لحجز مكان ثابت مع «الديوك» فهذا هو هدفي الأكبر، وأتمنى من كل قلبي المشاركة في مونديال قطر 2022.