«الاتحاد للمبارزة» تُتوج أبطال اليوم الأول

دبي (وام)



تستكمل اليوم فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة للعمومي ومهرجان المواهب والبراعم، والتي انطلقت أمس على صالة "أسماء بنت النعمان" بمنطقة الطوار في دبي، وذلك في ختام البطولات المحلية للموسم الرياضي لاتحاد اللعبة.

وخصصت فعاليات اليوم الأول لمنافسات الفتيات، بمشاركة 80 لاعبة مثلن أندية الدولة للمبارزة، حيث فازت الهيام البلوشي لاعبة نادي الفجيرة بلقب مسابقة الفلوريه للعمومي، بتغلبها في النهائي على شهد خرام من نادي شباب الأهلي"15-13"، وحلت نورة البريكي من نادي أبوظبي للمبارزة وحبيبة مصطفى من نادي الشارقة للمرأة بالمركز الثالث.

وفى مسابقة سلاح الإيبيه، حققت العنود السعدي من نادي الشارقة للمرأة لقب المسابقة بفوزها على أنانيه نافاليكار لاعبة أكاديمية "أم كى أف أيه" 15-10 في النهائي، ونالت زينب الحوسني من نادي الشارقة للمرأة وفالارى بونابرت من أكاديمية "أم كى أف أيه" المركز الثالث.

وتوجت شهد خرام من نادي شباب الأهلي بلقب مسابقة سلاح السابر عمومي، بفوزها في النهائي 15-9 على سبا عثمان من نادي أبوظبي للمبارزة، وجاءت شما الشحي من نادي الفجيرة وحبيبة مصطفى من نادي الشارقة للمرأة في المركز الثالث.

وفازت خديجة المسماري لاعبة نادي الفجيرة بالمركز الأول في مسابقة سلاح الفلوريه "تحت 13 عاماً"، بتغلبها في النهائي 10-7 على ريم عبد الغني من نادى أبوظبي للمبارزة، وحصلت سلامة المزروعي وزميلتها لمار الشاهد بنادي الفجيرة على المركز الثالث.

وفي سلاح الإيبيه تحت 13 عاماً، فازت باللقب ماريا زابوداسكايا من أكاديمية إم كى إف إيه بالمركز الأول، بعد تغلبها على زميلتها نجود صلاح 10-8 في النهائي، وحلت سلمى مدبولي من نادي الفجيرة ومارجواكس وايم من أكاديمية أم كى أف ايه في المركز الثالث.

و فازت فضة عبد الرحمن بلقب سلاح السابر تحت 13 عاماً، بتغلبها في النهائي 10-5 على زميلتها بنادي الفجيرة ياره أبو غدير، وحلت ليلى برجيت وسيلينا صالح لاعبتا مركز العين في المركز الثالث.

وتوج محمد غانم المنصوري ولطيفة الحوسني عضوا مجلس إدارة اتحاد المبارزة، الفائزات عقب انتهاء المنافسات.

وعبر المنصوري عن سعادته بالمشاركة الواسعة للاعبات وتقديمهن مستويات عالية، أكدت التطور الكبير في المبارزة النسائية، مشيداً بنجاح الاتحاد في تنظيمه الاحترافي للبطولة، والتي وصفها بأنها تتويج لموسم حافل من البطولات المحلية التي بلغت 8 بطولات لمختلف الفئات، وثمن جهود الأندية خلال الموسم الرياضي وتعاونها مع الاتحاد.