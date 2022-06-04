محمد بن منصور يتوج شباب الإمارات باللقب الغالي

أبوظبي (الاتحاد)

توج الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، منتخب شباب الإمارات للمواي تاي بلقب بطولة العالم للشباب تحت 23 عاماً للمواي تاي، والذي سجل إنجازاً تاريخياً بفوزه بلقب البطولة، التي استضافها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج بجانب بطولة الكبار، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي، وسط مشاركة 700 لاعب ولاعبة من 100 دولة تنافسوا خلال 439 مباراة على المستويات والفئات كافة من الجنسين خلال تلك الفترة.

وحقق منتخب تايلاند صدارة الترتيب العام برصيد 15 ميدالية، منها 8 ميداليات ذهبية و5 فضيات وبرونزيتان، فيما حل منتخبنا ثانياً برصيد 12 ميدالية، منها 5 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات.. وجاء منتخب المغرب ثالثاً برصيد 13 ميدالية، منها 5 ذهبيات، وفضيتان و6 برونزيات..

ويأتي تتويج منتخب الشباب بعد 5 أعوام من تأسيس الاتحاد، الذي تربع بإنجازه على قمة الاتحادات العربية والآسيوية والعالمية، ما يجعله خير سفير للمواي تاي العربي الذي شهد مشاركة 13 دولة عربية. وجاء النجاح الفني والتنظيمي والجماهيري للبطولة، ليكون بمثابة شهادة جديدة لرياضة الإمارات، وللتأكيد مجدداً على أن أبوظبي عاصمة الألعاب القتالية.

وشهدت منافسات اليوم الختامي النهائية، فوز اللاعب المغربي يوسف أساويك بذهبية وزن تحت 71 كجم ليضيف الميدالية الخامسة لمنتخب بلاده، بفوزه على المجري زولتان بالنهائي، كما شهدت الجولة تتويج الإيراني مسعود المالكي بذهبية وزن تحت 63 كجم بفوزه على التايلاندي سوراويت، وفاز التايلاندي أريونج بذهبية وزن تحت 67 على حساب الكازاخي أنيبك، وفوز الأميركي اروون بذهبية وزن تحت 76 على جساب الكازاخي أيغيني، كما فاز البولندي راجوس بذهبية وزن 91 كجم بفوزه على المغربي عثمان فكاكي.

وكان مسك ختام البطولة، فوز لاعب منتخبنا الدولي إلياس حبيب علي «نمر الحلبة» على بطل مولدوفا أرتيوم ليفاداري على ذهبية وزن تحت 81 كجم، ليضيف البطل الذهبي الذهبية الثانية له عالمياً بعد ميدالية المكسيك 2018، وبذلك الفوز انتقل منتخب الإمارات في اللحظات الأخيرة للمركز الثاني وصيفاً في الترتيب العام على حساب منتخب المغرب الذي أصبح ثالثاً بفارق فضيتين و3 برونزيات من منتخبنا الوصيف.

طارق المهيري: شكراً للمتطوعين

هنأ طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي مدير البطولة، الاتحاد الدولي للعبة لنجاح البطولة، مؤكداً أن جميع المنتخبات تركت انطباعاً جيداً.

وشكر المهيري المتطوعين الذين كان لهم دور واضح في نجاح البطولة، مؤكداً أنهم ثمرة من ثمرات العمل التطوعي الذي اشتهرت به الدولة في مختلف الفعاليات.

واعتبر المهيري ظهور منتخبات عربية على منصة التتويج أحد النجاحات، مشيراً إلى أن انتشار المواي تاي في الدول العربية من شأنه أن يفرز العديد من الأبطال العرب للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية، وبالتالي الفوز بالألقاب وحصد الميداليات.

فوكس: رئاسة النيادي لـ«الآسيوي» إضافة كبيرة للمواي تاي

أكد ستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي، أن اللعبة تسير بخطى حثيثة للظهور في الأولمبياد القادم في أول مشاركة لها، مشيراً إلى أن خطوات بسيطة تفصلنا عن الظهور في المحفل العالمي الرياضي الكبير.

وقال: شهدت بطولة العالم الحالية في أبوظبي 2022 مشاركة العديد من اللاعبات، وهي أحد معايير الظهور في الأولمبياد، ونسعى جاهدين لتحقيق جميع شروط المشاركة الإيجابية في الأولمبياد القادم في لوس أنجلوس 2028. وأكد الأمين العام أن بطولة العالم الحالية في أبوظبي تعد من أنجح البطولات التي نظمت مؤخراً، متمنياً أن تستضيف الإمارات بطولات أخرى عديدة. وأضاف فوكس: سلامة اللاعبين أولوية بالنسبة للاتحاد الدولي، وهناك برامج لمساعدة اللاعبين يتم تنفيذها لتقليل الإصابات الخطيرة، كما أن هناك برامج أيضاً للحكام حتى نصل بالإصابات إلى الصفر.. وأضاف الأمين العام: رئاسة عبد الله النيادي للاتحاد الآسيوي في الدورة الجديدة ستضيف الكثير من النجاحات للعبة على المستوى الآسيوي، وذلك لما عرفناه عنه من تميز في عمله، وأثق بأنه ستكون له بصمة واضحة على المواي تاي في القارة الآسيوية.

احتفالية أنيقة

في بداية مراسم التتويج، تلقى الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، هدية تذكارية من جانب براسان وانقراتانا ممثل نائب رئيس مجلس الوزراء التايلاندي ضيف البطولة، ثم قام يرافقه طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، وعدد من أعضاء الاتحادين الدولي والآسيوي وضيوف البطولة بتتويج الفائزين الأوائل بالميداليات في احتفالية أنيقة كان ختامها تتويج اللاعب الذهبي المتألق إلياس حبيب.